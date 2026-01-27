TikTok règle le litige relatif à la dépendance aux médias sociaux avant le procès contre Meta et YouTube

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 1 à 5) par Courtney Rozen et Jody Godoy

TikTok a accepté de régler un procès historique sur l'addiction aux médias sociaux mardi, selon l'un des avocats du plaignant, le jour même où le procès devait s'ouvrir contre deux autres entreprises.

Les termes du règlement n'ont pas été divulgués.

TikTok est l'une des quatre entreprises, dont Meta

META.O , Snap SNAP.N et YouTube, qui est une unité de Google

<GOOGL.O >, propriété d'Alphabet, confrontées à des allégations selon lesquelles leurs plateformes alimentent une crise de santé mentale chez les jeunes.

Le procès contre Meta et YouTube devait commencer par la sélection du jury mardi devant la Cour supérieure de Californie à Los Angeles.

L' affaire concerne une jeune Californienne de 19 ans, identifiée comme K.G.M., qui a déclaré être devenue dépendante des plateformes des entreprises à un jeune âge en raison de leur design qui attire l'attention, selon les documents déposés au tribunal.

Elle attribue sa dépression et ses pensées suicidaires aux applications qu'elle a utilisées et cherche à tenir pour responsables les entreprises qui les ont conçues.

K.G.M. "est parvenue à un accord de principe pour régler son affaire" avec TikTok, a déclaré Joseph VanZandt, un avocat de K.G.M.

TikTok n'a pas immédiatement répondu à une demande de précisions sur le règlement.

Snap a conclu un accord avec K.G.M. le 20 janvier. Un porte-parole de Snap et les avocats du plaignant ont refusé de fournir des détails sur cet accord. L'affaire de K.G.M. est l'une des trois affaires test prévues, connues sous le nom de "bellwether trials", choisies parmi des centaines d'actions en justice connexes accusant les plateformes de nuire aux jeunes. L'issue du procès de K.G.M. pourrait contribuer à déterminer la manière dont les autres affaires seront traitées.

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, devrait témoigner dans le cadre du procès.