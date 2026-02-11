Diplomate français dans les fichiers Epstein : Jean-Noël Barrot "effaré", assure découvrir l'affaire

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot lors d'une conférence de presse à Beyrouth, le 6 février 2026 au Liban ( AFP / anwar amro )

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot s'est dit "effaré" et "indigné" mercredi par les révélations mettant en cause un diplomate français cité à plusieurs reprises dans les dossiers Epstein, et qui a été visé par une enquête américaine pour consultation d'images pédopornographiques.

Il assuré avoir découvert seulement mardi cette situation qui l'"indigne personnellement", dans une interview sur RTL.

"Quand j'ai pris connaissance de ces informations, j'ai été effaré et j'ai fait ce que chacun aurait fait à ma place", en signalant les faits à la justice et en lançant une enquête administrative ainsi qu'une procédure disciplinaire, a déclaré le ministre.

Au sujet d'une enquête du FBI contre ce diplomate nommé Fabrice Aidan pour consultation d'images pédopornographiques en 2013, révélée par le site 20 Minutes et Mediapart, il a dit attendre "des éléments étayés par l'enquête administrative".

Il a défendu l'institution du Quai d'Orsay et appelé à ne pas "laisser entendre que cela (cette affaire) éclabousserait les agents du ministère des Affaires étrangères".

L'avocate du diplomate a indiqué que son client, Fabrice Aidan, "conteste l'entièreté des accusations portées à son encontre".

- Images pédopornographiques -

"Ce qui a pu être indiqué sur des prétendus faits de 2013 est totalement et purement faux. Il n'y a jamais eu la moindre consultation de sites à caractère pédopornographique. Le FBI a déjà enquêté sans qu'aucune poursuite n'ait jamais été engagée et les investigations menées en France sont arrivées à la même conclusion", a affirmé Me Jade Dousselin, dans un communiqué à l'AFP.

La simple mention du nom d'une personne dans le dossier Epstein ne suppose aucun acte répréhensible a priori de cette personne. Mais les documents rendus publics montrent à tout le moins des liens entre le criminel sexuel Jeffrey Epstein ou son entourage.

Fabrice Aidan, "secrétaire des Affaires étrangères principal en disponibilité pour convenances personnelles" selon Jean-Noël Barrot, exerçait dernièrement au sein du groupe énergétique Engie . Ce dernier a annoncé mardi soir à l'AFP l'avoir suspendu.

Selon les documents consultés par l'AFP, il apparaît plus de 200 fois dans des échanges avec Jeffrey Epstein, dont les premiers remontent à 2010.

Il travaillait alors aux Nations Unies, détaché par la France. Il était aussi collaborateur du diplomate norvégien Terje Rød-Larsen.

Ce dernier, ainsi que son épouse Mona Juul, font l'objet d'une enquête ouverte en Norvège respectivement pour "complicité de corruption aggravée" et "corruption aggravée" en raison de leurs liens avec Jeffrey Epstein, après la publication de millions de nouveaux documents fin janvier par la justice américaine.

- "Consultations répétées" -

Un mail de 2016 interpelle: Jeffrey Epstein envoie à Fabrice Aidan et Terje Rød-Larsen un lien vers un article de blog intitulé "un scandale de pédophilie étouffé par le Quai d'Orsay".

Le blog fait référence à un article du JDD sur le livre "La face cachée du Quai d'Orsay", dans lequel il est mentionné - sans citer de nom - le cas d'un diplomate français à l'ONU visé par une enquête du FBI pour consultation d'images pédopornographiques, qui aurait été ensuite renvoyé en France.

Le représentant permanent de la France aux Nations Unies entre 2009 à 2014, Gérard Araud, a confirmé à l'AFP avoir été informé à l'époque "par le service de sécurité des Nations Unies que le FBI leur avait transmis un rapport disant que M. Aidan avait accédé à des sites pédopornographiques".

Ce rapport, qui faisait état d'une "liste de consultations, avec les horaires, les jours", montrait des "consultations répétées" de ces sites, a ajouté M. Araud. "J'ai tout de suite appelé Paris et ordonné le renvoi de M. Aidan en France", a-t-il poursuivi.

"Il n'a pas été exfiltré, il a été renvoyé en France pour être traité à la fois légalement et psychologiquement par le ministère des Affaires étrangères", a-t-il encore dit, assurant ne pas savoir quelles suites ont été données à cette affaire.

Selon Mediapart, qui cite un porte-parole du Quai d'Orsay, aucune charge n'ayant été retenue par la justice américaine à l'époque, aucune sanction n'avait été envisagée en France. Contacté par l'AFP, le Quai d'Orsay n'a pas donné plus de détails.

- "Personnalité étrange" -

Selon une source ayant connaissance du dossier, il a notamment travaillé entre 2018 et 2022 à l'Unesco, dans le cadre d'une mise à disposition par le Quai d'Orsay. Un tel poste lui confère une immunité diplomatique.

Les correspondances contenues dans les derniers fichiers Epstein publiés révèlent des liens proches entre le financier américain et le diplomate, qui lui envoie des documents et rapports onusiens.

Il est notamment question d'argent. En 2014, des échanges évoquent un possible achat par Jeffrey Epstein pour plus de 27.000 dollars d'un livre coécrit par Fabrice Aidan et Terje Rød-Larsen sur le conflit israélo-arabe.

Dans un autre mail de décembre 2015, il est question d'un virement de 250.000 dollars sur le compte de Terje Rød-Larsen qui transmet ses coordonnées bancaires via Fabrice Aidan.

Le comportement de Fabrice Aidan a marqué certains diplomates qui l'ont côtoyé. Une source diplomatique interrogée par l'AFP évoque une "personnalité étrange, très insistante et intrusive, quelqu'un qui faisait beaucoup d'entrisme et se prévalait de relations qu'il n'avait pas vraiment pour pénétrer certains cercles diplomatiques".