Tikehau Capital lève 5,2 milliards d'euros pour le 6e millésime de sa stratégie de Direct Lending

(Zonebourse.com) - Tikehau Capital, groupe de gestion d'actifs alternatifs, annonce le closing final du sixième millésime de sa stratégie européenne de Direct Lending, qui atteint 5,2 milliards d'euros (hors effet de levier), soit une progression de 60% par rapport au millésime précédent.

La période d'investissement du fonds a débuté en mars 2024. Depuis, la stratégie a réalisé 30 transactions et quatre cessions, générant des rendements à deux chiffres, illustrant la capacité de la plateforme à déployer les capitaux avec sélectivité et discipline.

A ce jour, le fonds a déjà déployé 44% de ses capitaux dans des entreprises européennes aux business modèles et positions concurrentielles solides. Cette allocation témoigne à la fois des capacités d'origination de Tikehau Capital et d'une approche d'investissement particulièrement sélective. Le portefeuille a par ailleurs été construit avec une forte attention portée à la diversification, avec une exposition moyenne par secteur de 10%. Le levier financier initial à l'entrée était limité à 4,0x la dette nette / EBITDA et s'établit désormais à 3.5x, soutenu par la bonne tenue des sociétés du portefeuille.

Le fonds a bénéficié du soutien d'une base d'investisseurs institutionnels large et diversifiée, la majorité des engagements provenant d'acteurs situés hors d'Europe, dont 18% en Amérique du Nord et 28% en Asie et au Moyen-Orient.

L'équipe de dette privée de Tikehau Capital, composée de 30 professionnels de l'investissement, poursuit activement l'identification d'opportunités sur le segment du core mid-market européen, aux côtés de sponsors de premier plan avec lesquels le groupe a noué des relations solides au fil des différents millésimes.

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