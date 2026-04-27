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Tikehau Capital : L’alignement au cœur du modèle
information fournie par EuroLand Corporate 27/04/2026 à 09:13

Tikehau Capital est un acteur mondial de la gestion d’actifs alternatifs, reconnu pour son modèle entrepreneurial et sa capacité à investir aux côtés de ses clients. Fondé en 2004 et coté à Paris depuis 2017, le groupe gère 52,8 Mds€ d’encours (au 31 décembre 2025) pour le compte d’investisseurs institutionnels et privés, au travers de quatre grandes stratégies : crédit privé, actifs réels, private equity et marchés de capitaux.


Dans un secteur dominé par les grands gestionnaires anglo-saxons, Tikehau Capital se distingue par la proximité de ses équipes dirigeantes avec leurs clients investisseurs, par son fort alignement d’intérêts et par un modèle diversifié lui permettant de capter un large éventail d’opportunités sur les marchés privés et cotés.


Nous initions la valeur avec une recommandation à l’achat avec un objectif de cours de 25,9€ traduisant un upside de +51,3% par rapport au cours du 24/04/2026.

Valeurs associées

TIKEHAU CAPITAL
17,400 EUR Euronext Paris 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 27/04/2026 à 09:13:32.

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