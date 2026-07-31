Tikehau Capital : Inflexion de marge et rotation du portefeuille

Publication du S1 2026
Tikehau publie 53,5 Mds€ d'AuM au 30 juin 2026 (+5 % sur douze mois) et 43,5 Mds€ de FPAuM (+7 %). Les commissions de gestion et autres revenus atteignent 190,4 M€ au S1 2026 (+13 %), pour un taux de commissionnement moyen pondéré stable à 90 bps. Le Core FRE ressort à 79,5 M€ (+32 %), soit une marge de 41,7 % au S1 2026 contre 35,6 % au S1 2025. Le FRE s'établit à 69,9 M€ (+39 %) et l'EBIT de la gestion d'actifs à 77,9 M€ (+22 %), avec une marge de 39,2 %. Les revenus du portefeuille doublent à 222,2 M€, effet direct de la cession de Schroders, qui porte le résultat net part du groupe à 164,7 M€ (vs 86,5 M€).
Perspectives
Le groupe confirme une génération de FRE pondérée sur le second semestre, conforme à la saisonnalité observée en 2024 et 2025, avec une amplification possible liée aux levées de private equity. Le comportement des souscripteurs va dans ce sens : l’attentisme dans les levées conduit les investisseurs à s’engager au plus tard dans les fenêtres de closing, ce qui décale mécaniquement la collecte vers le second semestre. Nous maintenons nos estimations et attendons un FRE 2026e de 177 M€ (+39 %) ainsi qu’un Core FRE 2026e de 198 M€, pour une marge de 48,2 %. Le semestre est en ligne, avec 39 % de notre FRE annuel, ratio identique à celui de 2025.
Après retraitement des participations, la valeur d’entreprise de Tikehau ressort à environ 1,5 Md€, soit 8,5x notre FRE 2026e. Le comparable sectoriel se situe plutôt autour de 16x, après un rerating marqué au cours des six derniers mois, porté par l’apaisement des inquiétudes sur la dette privée et une meilleure visibilité sur la dynamique de collecte. L’écart de valorisation demeure donc significatif, alors même que le groupe affiche une trajectoire de FRE 2026e solide et un profil bilanciel assaini (1,6 Md€ de ressources disponibles et aucune échéance de dette avant 2029).
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