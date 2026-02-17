Tiger Global et Adage Capital ont réduit leurs participations dans les poids lourds de l'IA

Les investisseurs réduisent leurs participations dans les entreprises d'IA alors que le marché se concentre sur la valorisation et la croissance

Softbank dissout sa participation dans Nvidia pour financer les investissements dans OpenAI

Adage Capital augmente sa participation dans Oracle de 19 % dans le cadre de l'IA

Tiger Global Management et Adage Capital Partners font partie des investisseurs qui ont réduit leurs participations dans certains poids lourds de l'IA, notamment Nvidia NVDA.O et Amazon

AMZN.O , au cours du quatrième trimestre 2025, selon les divulgations de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Les déclarations trimestrielles 13-F donnent un aperçu de la manière dont certains grands investisseurs ont réagi aux inquiétudes croissantes concernant les valorisations des "7 Magnifiques" géants de l'IA - une cohorte qui comprend également Meta META.O et Microsoft MSFT.O - qui sont devenues tendues et dont les dépenses massives dans la technologie de l'IA ne parviendront pas à générer des rendements suffisants.

Tiger Global a réduit sa participation dans Microsoft à 5,47 millions d'actions au cours du quatrième trimestre, contre 6,5 millions d'actions au 30 septembre 2025. Le fonds spéculatif reste toutefois l'un des principaux investisseurs de Microsoft, avec une participation d'une valeur de 2,6 milliards de dollars. Tiger a également réduit de 9,35 % sa participation dans Amazon, qui s'élevait à 10 millions d'actions évaluées à 2,3 milliards de dollars à la fin de l'année 2025, et a réduit sa position dans Nvidia, qui est désormais évaluée à 2,1 milliards de dollars. D'autres fonds spéculatifs ont annoncé des réductions similaires, après que la forte hausse des actions des "Magnificent 7" au cours des dernières années a contribué à accroître les rendements. Pour beaucoup d'entre eux, ces actions restent les plus importantes de leur portefeuille. Adage Capital a annoncé des réductions plus modestes de 1 % à 3 % dans des sociétés telles que Microsoft, Alphabet GOOGL.O et Amazon, ainsi que Nvidia. Mais Adage a également augmenté sa participation dans Oracle ORCL.N , une autre société exposée au thème de l'IA, d'environ 19% à 1,87 million d'actions, évaluées à environ 365 millions de dollars.

Ni Tiger ni Adage n'ont pu être joints dans l'immédiat pour un commentaire.

Séparément, SoftBank Group Corp 9984.T a déclaré avoir dissous sa participation dans Nvidia NVDA.O , une transaction d'octobre que la société a révélée pour la première fois en novembre . SoftBank a liquidé sa position afin de lever des fonds pour investir dans OpenAI, le créateur de ChatGPT.

Le cours de l'action Nvidia a chuté d'environ 7 % depuis le 11 novembre, date à laquelle SoftBank a annoncé la vente de sa participation. Nvidia devrait présenter ses résultats trimestriels le 25 février, et les analystes s'attendent en moyenne à un bond de 67 % de son chiffre d'affaires, selon les données de LSEG.

D.E. Shaw, un fonds spéculatif qui utilise le trading quantitatif et des filtres d'investissement, a également réduit ses participations dans Nvidia, Micron MU.N et Meta, bien qu'il ait augmenté ses participations dans Amazon et le fabricant de puces AMD au cours du quatrième trimestre, a révélé la société. D.E. Shaw n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Certains investisseurs se sont retirés d'autres petites valeurs technologiques.

Apis Capital a réduit ses participations dans Seagate Technology Holdings STX.O , Western Digital WDC.O et SanDisk

SNDK.O , qui ont tous vu leurs actions bondir ces derniers mois en raison de la forte demande liée à l'IA pour leur technologie de stockage de données. Les actions de SanDisk ont gagné 153 % jusqu'à présent en 2026, tandis que Western Digital et Seagate sont toutes deux en hausse de plus de 50 % depuis le début de l'année.

Apis n'a pas pu être jointe pour un commentaire.

Les déclarations 13-F comparent les avoirs des investisseurs au 31 décembre et au 30 septembre. Elles doivent être déposées dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre fiscal par les investisseurs institutionnels, qui comprennent les fonds souverains, les fonds de pension, les fonds de dotation universitaires, les fonds spéculatifs et les gestionnaires de patrimoine. Elles rendent compte des positions des investisseurs institutionnels à cette date, mais ne reflètent pas les changements de position qui ont pu avoir lieu jusqu'à présent au cours du premier trimestre.