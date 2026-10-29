Tiercé pour Air Liquide : croissance, investissements records et rachat d'actions

Le spécialiste des gaz industriels et médicaux signe l'une des meilleures performances de l'indice CAC 40 ( 2,67%, à 179 euros). Le groupe a généré un chiffre d'affaires de 7,259 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 10%, ou de 3% en comparable.

Dans le détail, en comparable, la division Gaz & Services a progressé de 3,6%, à 7,075 milliards d'euros, tirée par une accélération notable des volumes au-delà des effets prix sur deux segments moteurs : l'Electronique a bondi de 12%, stimulée par la demande soutenue de semi-conducteurs pour l'IA, et l'activité Industriel marchand s'est appréciée de 5%, confirmant sa trajectoire régulière depuis le début de l'année.

Déploiement de capital, rachat d'actions et objectifs

Le troisième trimestre a été marqué par un déploiement massif de capital. Avec 1,25 milliard d'euros engagés sur le trimestre, les décisions d'investissement dépassent 4,1 milliards d'euros depuis le début de l'année, les investissements dans l'Electronique ayant presque doublé en neuf mois par rapport à l'ensemble de 2025. Ces engagements portent le portefeuille d'investissements en cours à un niveau record de 6,2 milliards d'euros.

Pour accroître le retour aux actionnaires, la direction a annoncé le lancement de la première tranche de son programme de rachat d'actions, à hauteur d'un milliard d'euros d'ici la fin 2026.

Air Liquide a confirmé l'ensemble de ses perspectives. Le groupe vise pour 2026 une hausse de sa marge opérationnelle de 100 points de base ainsi qu'une croissance de son résultat net récurrent à change constant. Pour 2027, une nouvelle amélioration de marge de 100 points de base est anticipée, portant l'ambition totale de progression à 560 points de base sur la période 2022-2027.

L'avis des analystes

Pour Citigroup, le trimestre est ressorti légèrement supérieur au consensus grâce à l'Electronique et l'autre élément encourageant noté par les analystes concerne les volumes de l'activité Industriel marchand qui sont en hausse pour le deuxième trimestre consécutif.

La banque américaine indique qu'après un certain assouplissement des attentes du consensus avant la publication des résultats, l'accélération de la croissance au troisième trimestre devrait rassurer les investisseurs.

La recommandation de Citigroup sur le titre est toujours à l'achat, avec une cible fixée à 198 euros.

Chez Jefferies, les analystes sont également à l'achat, et visent 204 euros, soit un potentiel de hausse de 17%.

Chez Baader Europe, on note des résultats "globalement conformes aux attentes, avec peu de bonnes surprises". Les analystes ajoutent que "la légère accélération de la croissance du chiffre d'affaires à données comparables constitue un signal modérément positif, même si la faiblesse persistante de la Grande Industrie vient tempérer ce constat".

L'avis reste inchangé à réduire, avec un objectif de cours de 187 euros.