JO 2030: Roux de Bézieux nommé président du comité d'organisation des Alpes 2030

Geoffroy Roux de Bezieux s'apprête à prendre la tête du comité « Alpes françaises 2030 »
L'ancien président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a été nommé jeudi président du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) d'hiver 2030, a annoncé le Cojop.
L'homme d'affaires de 64 ans, qui avait créé la chaîne de magasins The Phone House dans les années 1990, succède à Edgar Grospiron, écarté de la présidence des Alpes 2030 le mois dernier avant que le directeur général Vincent Roberti n'assure également les fonctions de président par intérim.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)
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