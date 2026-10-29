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JO 2030: Roux de Bézieux nommé président du comité d'organisation des Alpes 2030
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 13:02

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Geoffroy Roux de Bezieux s'apprête à prendre la tête du comité « Alpes françaises 2030 »

Geoffroy Roux de Bezieux s'apprête à prendre la tête du comité « Alpes françaises 2030 »

L'ancien président ​du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a été ​nommé jeudi président du ​Comité d'organisation ⁠des Jeux olympiques ‌et paralympiques (Cojop) d'hiver 2030, a annoncé le ​Cojop.

L'homme ‌d'affaires de 64 ⁠ans, qui avait créé la chaîne de ⁠magasins ‌The Phone House ⁠dans les années ‌1990, succède ⁠à Edgar Grospiron, écarté ⁠de ‌la présidence des Alpes ​2030 ‌le mois dernier avant que le ​directeur général Vincent Roberti ⁠n'assure également les fonctions de président par intérim.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benoit Van ​Overstraeten)

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