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Thyssenkrupp-Les négociations avec Jindal sur TKSE au point mort, dit le vice-président
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 11:54

Les négociations en vue de la cession de la division sidérurgique de Thyssenkrupp

TKAG.DE (TKSE) au conglomérat indien Jindal Steel International sont au point mort, a déclaré vendredi le vice-président du conseil de surveillance du groupe allemand.

Jürgen Kerner, qui est également vice-président du puissant syndicat allemand IG Metall, a indiqué que les représentants du personnel avaient remis un questionnaire détaillé à Jindal, qui procède depuis octobre à une vérification préalable de la division acier de Thyssenkrupp, également connue sous le nom de TKSE.

"On nous avait promis des réponses, mais elles ont été reportées à plusieurs reprises", a déclaré Jürgen Kerner. "Les choses n'avancent donc pas, et c'est une mauvaise chose", a-t-il ajouté, car les salariés ne peuvent "pas se permettre de rester dans l'incertitude pendant des mois".

En septembre, Jindal a fait une offre non contraignante pour TKSE, le deuxième sidérurgiste européen, offrant à la maison-mère Thyssenkrupp une nouvelle opportunité de céder cette activité cyclique qu'elle cherche à vendre depuis plusieurs années.

Un porte-parole de Thyssenkrupp a déclaré que les discussions avec Jindal International se poursuivaient et a fait référence aux commentaires la semaine dernière du dirigeant du groupe allemand Miguel Lopez. Ce dernier a indiqué que les discussions portaient sur la valorisation et les investissements futurs et que TKSE serait préparée pour l'avenir, avec ou sans Jindal.

Un porte-parole de Jindal a déclaré que le groupe restait en discussion avec Thyssenkrupp. Le conglomérat indien estime que le "concept industriel pour Thyssenkrupp Steel offre une vision claire pour une production d'acier compétitive et à faibles émissions en Allemagne", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Christoph Steitz, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

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