THX PHARMA : THX Pharma publie sa position de trésorerie au 30 juin 2026

Lyon, France – 9 juillet 2026, 18h00 CET – THX Pharma (Theranexus), société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques rares, annonce aujourd'hui la publication de sa position de trésorerie au 30 juin 2026.

Au 30 juin 2026, la trésorerie disponible s'établit à 17,5 M€, en comparaison à la trésorerie proforma de 19,9 M€ au 31 mars 2026 (soit 22,3 M€ corrigé de 2,4 M€ de TVA reversée en avril 2026). Cette évolution reflète la mise en œuvre opérationnelle de la feuille de route de la Société, qui prépare activement le lancement de la phase 3 dans la maladie de Batten, dans un contexte financier sécurisé sur plusieurs années, Biocodex prenant en charge l'intégralité des coûts de développement clinique de Batten-1.

Mathieu Charvériat, Président et Directeur Général de THX Pharma, déclare : « Le premier semestre 2026 a été marqué par des avancées majeures qui confortent notre trajectoire vers la commercialisation. L'avis favorable du Comité pédiatrique de l'EMA sur le Plan d'Investigation Pédiatrique de TX01, obtenu en juin, ouvre la voie à une demande d'enregistrement selon la procédure PUMA et garantit jusqu'à dix ans de protection commerciale en Europe pour TX01 dans la maladie de Niemann-Pick de type C. Parallèlement, nous sommes fiers de l'engagement conjoint de THX Pharma, Biocodex et la Fondation Beyond Batten Disease auprès de la communauté CLN3, qui illustre la mobilisation de l'ensemble de nos partenaires autour du programme Batten-1 à l'approche du démarrage de son étude pivot internationale de phase 3. Enfin, l'initiation de la couverture de notre titre par Allinvest Securities, avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 10,4 €, témoigne de la reconnaissance croissante de la valeur de notre portefeuille par la communauté financière. Notre position de trésorerie nous confère la visibilité nécessaire pour exécuter notre feuille de route et continuer à créer de la valeur pour nos actionnaires et les patients. »

Prochaine publication financière :

Résultats semestriels au 30 juin 2026 : Mardi 29 septembre 2026

À propos de THX Pharma (Theranexus)

THX Pharma (Theranexus, Euronext Growth : ALTHX) est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour les maladies neurologiques rares. La société développe notamment TX01, une nouvelle formulation destinée au traitement de la maladie de Gaucher et de la maladie de Niemann-Pick de type C, ainsi que Batten-1, un candidat-médicament ciblant la forme juvénile de la maladie de Batten (CLN3). TX01 fait l'objet de plusieurs accords de licence avec des partenaires pharmaceutiques internationaux, parmi lesquels Exeltis et Biocodex, pour son développement et sa commercialisation dans différentes régions du monde. Batten-1 fait l'objet d'un accord de licence mondial avec Biocodex pour son développement et son exploitation commerciale. THX Pharma dispose par ailleurs d'une plateforme innovante d'oligonucléotides antisens, codéveloppée avec des laboratoires de recherche de premier plan, dédiée au développement de nouvelles approches thérapeutiques pour les maladies neurologiques rares. THX Pharma est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013286259 – ALTHX).

Pour plus d'informations : http://www.thxpharma.com



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Contacts :



THX PHARMA

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Directrice Administrative et Financière

contact@thxpharma.com

FP2COM

Florence PORTEJOIE

Relations médias

+ 33 (0)6 07 76 82 83

fportejoie@fp2com.fr

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à THX Pharma (Theranexus) et à ses activités, notamment concernant ses perspectives et le développement de ses produits. THX Pharma estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Elles sont fondées sur des événements futurs et dépendent de circonstances susceptibles de se produire ou non, ainsi que de divers risques et incertitudes, notamment ceux décrits dans le document d'enregistrement universel déposé par la société auprès de l'Autorité des marchés financiers le 29 avril 2026 sous le numéro D.26-0321, disponible sur le site internet de la société, ainsi que de l'évolution de la conjoncture économique.