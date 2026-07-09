THX Pharma sécurise sa feuille de route financière

La biotech française spécialiste du développement de traitements innovants pour les maladies neurologiques rares, vient de dévoiler sa position de trésorerie au 30 juin 2026. L'occasion de faire le point sur une trajectoire financière solidement balisée et un agenda clinique particulièrement dense.

Au terme du premier semestre 2026, THX Pharma affiche une trésorerie disponible de 17,5 millions d'euros. Bien qu'en léger recul par rapport aux 19,9 millions d'euros proforma enregistrés au 31 mars 2026 (un montant qui intégrait une correction de 2,4 millions d'euros liée à un remboursement de TVA en avril).

La consommation de cash reste maîtrisée d'autant que le groupe prépare activement le lancement de son étude pivot internationale de Phase 3 pour le programme Batten-1 (ciblant la maladie de Batten). Un projet d'envergure mené dans un contexte financier hautement sécurisé puisque son partenaire, le laboratoire Biocodex, prend en charge l'intégralité des coûts de ce développement clinique.