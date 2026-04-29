Thundart: premier tir réussi d'une roquette longue portée de Safran et MBDA

La roquette Thundart de Safran et MBDA présentée au salon du Bourget près de Paris, le 15 juin 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le missilier MBDA et Safran ont annoncé mercredi avoir réalisé un premier tir de démonstration de leur système Thundart, une roquette sol-sol de longue portée, solution alternative européenne au Himars américain, qui pourrait être opérationnel à horizon de 2030.

"Thundart est le premier et seul système souverain de frappe dans la profondeur à avoir réalisé un tir de démonstration qui a été une grande réussite (...) le 14 avril sur l'île du Levant", a déclaré Hugo Coqueret, responsable du combat terrestre au sein de MBDA au cours d'une conférence de presse à distance.

"C'est une étape clé" pour le programme de ce système d'artillerie d'une portée de 150 km, a-t-il poursuivi.

A ce jour, l'armée de terre française dispose de 9 LRU (lance-roquettes unitaire), version modernisée d'un système développé par Lockheed Martin capable d’atteindre des cibles à 70 kilomètres, qui doivent être remplacés prochainement.

La direction générale de l'armement (DGA) a lancé en 2023 en France un programme baptisé Frappe longue portée terrestre. ArianeGroup et Thales développent également un système analogue.

Dans le monde, les concurrents sont les Himars développés par Lockheed Martin, ainsi que les systèmes israélien Puls et coréen Chunmoo, tous les trois opérationnels et en expansion internationale.

Thundart repose sur un camion-lanceur "tout chemin" capable d'amener huit roquettes et qui peut se déplacer sur la route à une vitesse allant jusqu'à 80 km/h, ce qui lui permet de "délivrer le tir et pouvoir vite changer de position", a précisé Michael Soulat, responsable du programme de Safran Electronics & Defense.

Cette mobilité ainsi que le temps de l'installation "extrêmement court" sont "une des clés de la survivabilité aujourd'hui" notamment face à la menace des drones, a souligné Hugo Coqueret.

Thundart est adapté au combat de "haute intensité" et prend en compte le retour d'expérience du conflit en Ukraine où MBDA comme Safran sont présents.

Le lance-roquettes sert à atteindre dans la profondeur le dispositif ennemi comme les postes de commandement, l'artillerie, sa défense sol-air ou "couper des flux logistiques pour ralentir la manœuvre de l'adversaire", a détaillé Michael Soulat.

"Le but est de pouvoir diminuer les capacités de l'adversaire avant même qu'il arrive sur la ligne de front et qu'il puisse arriver en conflit avec l'infanterie ou la cavalerie, a-t-il ajouté.

Equipé du kit de guidage AASM de Safran, le système résiste au brouillage et peut "évoluer dans des milieux où la guerre électronique est omniprésente", a-t-il souligné.