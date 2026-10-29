Thrive, la société de Josh Kushner, va racheter ADT pour 7,6 milliards de dollars ; le cours de l'action s'envole

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29 octobre - ** Le titre de la société de sécurité domestique ADT ADT.N a bondi de 33,7% jeudi, à 9,91 dollars, son plus haut niveau depuis décembre 2022, après l'annonce par la société de son accord pour être rachetée par Thrive Holdings, la société de capital-risque de Josh Kushner, dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire la valorisant à environ 7,6 milliards de dollars

** ADT a indiqué que Thrive versera 10 dollars par action pour la société basée à Boca Raton, en Floride, soit une prime de 35% par rapport au dernier cours de l'action, qui s'établissait à 7,41 dollars mercredi

** L'opération, dont la valeur d'entreprise s'élève à 15,3 milliards de dollars, devrait être finalisée au premier trimestre 2027

** Josh Kushner a fondé Thrive en 2009. Son frère, Jared, est le gendre du président américain Donald Trump

** Les engagements de financement pour cette opération ont été exclusivement fournis par des fonds gérés par des filiales d’Apollo Global Management, Inc. APO.N

** Apollo a introduit ADT en bourse en 2018 lors d’une introduction au prix de 14 dollars; la société de rachat a cédé sa participation restante dans ADT en mai 2026, alors que l’action se négociait autour de 7 dollars