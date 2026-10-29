Amazon porté par une nouvelle accélération du "cloud" au 3T, mais chute après la clôture

Le groupe de Seattle a réalisé entre juillet et septembre un chiffre d'affaires de 201,9 milliards de dollars, en hausse de 12% sur un an ( AFP / Ina FASSBENDER )

Le géant américain du commerce en ligne Amazon a publié jeudi des résultats portés par une nouvelle accélération de son activité d'informatique à distance (cloud), dont les ventes ont bondi de 39%, mais son titre chutait de près 6% après la clôture de Wall Street.

Le groupe de Seattle a réalisé entre juillet et septembre un chiffre d'affaires de 201,9 milliards de dollars, en hausse de 12% sur un an, légèrement en deçà des 202,2 milliards attendus par les analystes, avec un bénéfice net en recul de 2%, à 20,7 milliards de dollars.

Sa filiale Amazon Web Services (AWS), qui loue de la puissance de calcul notamment pour l'intelligence artificielle (IA), a accéléré son rythme de croissance annuelle pour le cinquième trimestre d'affilée. Numéro un mondial de ce secteur, elle devance Azure (Microsoft) et Google Cloud, qui ont eux aussi affiché mercredi une forte croissance (+48% et +102%) sur ce segment.

"Notre investissement [...] porte ses fruits", a assuré le patron d'Amazon, Andy Jassy, qui prévoit pour AWS une croissance de plus de 40% en 2027 comme en 2028.

Les dépenses de l'ensemble du groupe atteignent toutefois des sommets : 77,3 milliards de dollars ont été investis en équipements au troisième trimestre, plus du double d'un an plus tôt.

Il maintient son objectif d'investissements, essentiellement consacré au boom de l'IA, à environ 220 milliards sur l'année entière.

Son flux de trésorerie disponible, ce qui lui reste une fois ces dépenses payées, est devenu négatif de 42,4 milliards de dollars sur douze mois, confirmant que l'argent généré par son activité ne suffit plus à financer ses investissements.

Dans cette course très coûteuse à l'IA, où Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft prévoient d'investir ensemble plus de 700 milliards de dollars cette année, le groupe emprunte, comme les autres : sa dette à long terme a été multipliée par 2,6 depuis fin 2025, à 173,1 milliards.

Ses recettes publicitaires n'ont progressé que de 11%, contre 26% le trimestre précédent, un ralentissement qu'Amazon attribue au calendrier de son opération promotionnelle Prime Day.