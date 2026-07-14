Thomson Reuters va céder 51 % de sa participation dans son activité Global Print à KKR pour 500 millions de dollars

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Thomson Reuters TRI.TO a annoncé qu’elle céderait une participation de 51 % dans son activité Global Print à KKR pour environ 500 millions de dollars et qu’elle créerait une coentreprise avec cette société de capital-investissement, qui détiendrait une licence exclusive pour la distribution de son contenu sous forme de livres imprimés et numériques.

Cette opération, annoncée mardi, permettra à Thomson Reuters de conserver les droits de propriété intellectuelle et le contrôle éditorial sur son portefeuille de contenus, ainsi qu’une participation de 49 % dans la coentreprise.

La division Global Print fournit des informations juridiques et fiscales à des clients du monde entier sous forme de livres imprimés et numériques, et propose des services d’impression commerciale aux éditeurs de livres.

KKR, l’une des plus grandes sociétés de capital-investissement au monde, rachète depuis quelque temps des divisions médias et édition dont se séparent les grands groupes afin de se concentrer sur des activités numériques à croissance plus rapide.

"Cette transaction avec KKR apporte à notre division Global Print les investissements ciblés, les capacités opérationnelles et l’indépendance nécessaires pour prospérer en tant qu’entité autonome", a déclaré Steve Hasker, directeur général de Thomson Reuters.

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