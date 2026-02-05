Thomson Reuters annonce une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Thomson Reuters prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 7,5 % à 8 % en 2026

*

Les investissements dans l'IA produisent des bénéfices tangibles, selon le directeur général Hasker

*

L'IA générative représente 28 % de la valeur des contrats de Thomson Reuters, selon le directeur financier

(Ajoute les commentaires des analystes et des dirigeants au paragraphe 9) par Kenneth Li

Thomson Reuters TRI.TO a fait état jeudi d'une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, dopé par ses activités juridiques, fiscales, comptables et destinées aux entreprises, alors que les investisseurs évaluent l'impact des entreprises d'intelligence artificielle qui s'installent sur ses marchés clés.

La société de contenu et de technologie basée à Toronto a également prévu que son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2026 augmenterait de 7,5 % à 8 %. Wall Street prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 7,7 % pour l'année, selon les données de LSEG.

Thomson Reuters a augmenté son dividende annualisé de 10% à 2,62 dollars par action ordinaire et a déclaré que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 5% à 2 milliards de dollars, ce qui correspond aux attentes des estimations de LSEG.

Son bénéfice par action a été de 1,07 $, légèrement supérieur aux attentes de Wall Street (1,06 $ par action hors éléments).

"Nous constatons des avantages tangibles de nos investissements continus dans l'IA", a déclaré le directeur général de Thomson Reuters, Steve Hasker.

"Nous continuerons à développer nos capacités agentiques afin d'offrir plus de rapidité, de clarté et de confiance à nos clients, démontrant ainsi la valeur des outils professionnels basés sur un contenu de qualité et une expertise approfondie", a ajouté M. Hasker dans le communiqué de presse.

Le cours des actions a été affecté par les craintes concernant le défi que représentent les nouveaux venus de l'IA, dont Anthropic, pour des entreprises telles que Thomson Reuters, qui a chuté de près de 18 % mardi, dans le cadre d'un vaste mouvement de repli dans le secteur des logiciels, des données et des services professionnels.

Anthropic, fabricant du chatbot Claude, a lancé le 30 janvier un plug-in juridique pour son outil de codage Claude Cowork, qui permet d'exécuter des tâches telles que l'examen de documents juridiques, la génération de briefings et le suivi de la conformité.

Dans une interview accordée après la publication des résultats, M. Hasker a déclaré que les récentes réactions du marché reflétaient "l'anxiété et non les fondamentaux".

"Les gagnants à moyen et long terme de l'IA juridique seront ceux qui possèdent une expertise de confiance dans le domaine du contenu et l'infrastructure pour soutenir un travail vérifiable, responsable et de qualité professionnelle", a ajouté M. Hasker.

Le chiffre d'affaires des trois grands segments de Thomson Reuters (juridique, fiscal, comptable et entreprises) a augmenté de 9 % sur une base organique.

Le chiffre d'affaires organique de la division Reuters News a augmenté de 5 %, stimulé par des accords de licence de contenu.

"Les résultats semblent globalement conformes. Toutefois, en l'absence d'un fort dépassement des prévisions, le marché restera probablement anxieux compte tenu de l'environnement actuel, et beaucoup dépendra de la manière dont la direction abordera la situation de Claude Legal Plug-in lors de la conférence téléphonique", a déclaré Rob Hales, analyste chez Morningstar.

Thomson Reuters doit tenir une conférence téléphonique avec les analystes à 13h30 GMT.

Le directeur financier Michael Eastwood a déclaré que la contribution des produits améliorés par l'IA générative a continué à augmenter depuis que Thomson Reuters a commencé à la suivre en 2024.

L'IA générative est maintenant responsable d'environ 28% de la valeur contractuelle sous-jacente du groupe, laquelle permet de décomposer la valeur totale d'un contrat, contre 24% au dernier trimestre, a déclaré Michael Eastwood dans une interview.

Au cours des trois prochaines années jusqu'en 2028, Thomson Reuters a réservé 11 milliards de dollars de capacité de capital pour des transactions, principalement axées sur ses trois grands segments, ont déclaré les dirigeants.