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Thomson Reuters affiche une hausse de son CA au T3, relève ses objectifs
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 13:43

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Thomson Reuters TRI.TO a fait état mardi d'une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, soutenue par les revenus récurrents générés par ses trois principales divisions, à savoir le droit, la fiscalité et la comptabilité, et les entreprises.

La société de contenu et de technologie basée à Toronto a également revu à la hausse son objectif de croissance organique du chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, l'estimant entre 8,5% et 9,0%, contre une fourchette d’environ 8% auparavant.

"Nous sommes satisfaits de la dynamique observée au troisième trimestre, la croissance du chiffre d’affaires et les marges ayant dépassé nos prévisions initiales", a déclaré Steve Hasker, directeur général de Thomson Reuters, dans un communiqué.

Le propriétaire de la base de données juridique Westlaw, de l’agence de presse Reuters et du service fiscal et comptable Checkpoint a annoncé une hausse de 10% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, à 1,83 milliard de dollars (1,64 milliard d'euros), ainsi qu’un bénéfice par action ajusté de 81 cents.

Thomson Reuters a exclu de ses résultats les données financières relatives à sa division mondiale d'impression, après avoir finalisé la cession d’une participation majoritaire dans cette activité au cours du trimestre.

Le chiffre d’affaires a enregistré une croissance à deux chiffres dans l’ensemble des "trois grands" segments de Thomson Reuters – droit, fiscalité et comptabilité, et entreprises – grâce aux revenus récurrents et aux nouvelles mises à niveau en matière d’IA apportées aux solutions CoCounsel Legal et CoCounsel Tax, Audit and Accounting.

Le chiffre d'affaires de l'agence de presse Reuters a progressé de 12%, porté par une forte hausse des revenus de licences liés à l'IA générative, les revenus liés aux transactions de la division actualités ayant augmenté de 56% pour atteindre 44 millions de dollars.

Parallèlement, les dépenses liées à l'IA ont pesé sur les marges de la division juridique, qui sont passées de 49% à 46,6%.

L'action Thomson Reuters a reculé de 6,3% cette année.

(Rédigé par Kenneth Li à New York ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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