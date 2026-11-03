Thomson Reuters affiche une hausse de son CA au T3, relève ses objectifs

Thomson Reuters a fait état mardi ‌d'une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, soutenue par les revenus ​récurrents générés par ses trois principales divisions, à savoir le droit, la fiscalité et la comptabilité, et les entreprises.

La société de contenu et de technologie basée à Toronto ​a également revu à la hausse son objectif de croissance organique du chiffre d’affaires pour l’ensemble de ​l’année, l'estimant entre 8,5% et 9,0%, contre ⁠une fourchette d’environ 8% auparavant.

"Nous sommes satisfaits de la dynamique observée au troisième ‌trimestre, la croissance du chiffre d’affaires et les marges ayant dépassé nos prévisions initiales", a déclaré Steve Hasker, directeur général de Thomson ​Reuters, dans un communiqué.

Le ‌propriétaire de la base de données juridique Westlaw, de l’agence ⁠de presse Reuters et du service fiscal et comptable Checkpoint a annoncé une hausse de 10% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, à 1,83 milliard de dollars (1,64 ⁠milliard d'euros), ainsi ‌qu’un bénéfice par action ajusté de 81 cents.

Thomson Reuters a exclu ⁠de ses résultats les données financières relatives à sa division mondiale d'impression, après ‌avoir finalisé la cession d’une participation majoritaire dans cette activité au ⁠cours du trimestre.

Le chiffre d’affaires a enregistré une croissance à deux ⁠chiffres dans l’ensemble ‌des "trois grands" segments de Thomson Reuters – droit, fiscalité et comptabilité, et entreprises – grâce aux ​revenus récurrents et aux nouvelles mises à ‌niveau en matière d’IA apportées aux solutions CoCounsel Legal et CoCounsel Tax, Audit and Accounting.

Le chiffre d'affaires ​de l'agence de presse Reuters a progressé de 12%, porté par une forte hausse des revenus de licences liés à l'IA générative, les revenus liés ⁠aux transactions de la division actualités ayant augmenté de 56% pour atteindre 44 millions de dollars.

Parallèlement, les dépenses liées à l'IA ont pesé sur les marges de la division juridique, qui sont passées de 49% à 46,6%.

L'action Thomson Reuters a reculé de 6,3% cette année.

(Rédigé par Kenneth Li à New York ; version française Etienne Breban, ​édité par Augustin Turpin)