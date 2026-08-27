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Third Coast Bancshares en hausse après que Piper Sandler a lancé sa couverture avec une recommandation “surpondérer”
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 19:57
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** L'action de Third Coast Bancshares TCBX.N progresse de 2,3% à 45,4 dollars après que Piper Sandler a lancé sa couverture avec une recommandation “surpondérer”

** La société de courtage fixe un objectif de cours à 53 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 20% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Piper Sandler estime que le solide profil de croissance de TCBX devrait contribuer à une croissance des bénéfices et à une performance boursière supérieures à celles de ses pairs, alors que les marges d'intérêt nettes du secteur approchent leurs plus hauts niveaux cycliques

** La société ajoute qu’un potentiel de hausse supplémentaire pourrait provenir de l’amélioration de la base de dépôts et de nouvelles opérations de fusions-acquisitions renforçant le financement

** Trois analystes sur cinq attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, et deux la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 48 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 19,3% depuis le début de l'année

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