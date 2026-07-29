THERMADOR GROUPE : Publication des résultats semestriels 2026

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2026

progresse de 11,3 %, dont 5,6 % à périmètre constant. Cette

évolution intervient alors que l’effet estimé de la variation

de nos prix de vente reste négatif à -0,9 %. Le 2e trimestre

a confirmé l’amélioration constatée en début d’année, avec

une hausse de 7,0 % à périmètre constant.

Dans le bâtiment, notre exposition au financement

de la rénovation énergétique par MaPrimeRénov’ est

désormais très limitée, comme en témoigne la progression

mesurée des ventes d’équipements dédiés aux pompes

à chaleur air-eau. En revanche, le marché des panneaux

solaires thermiques ralentit fortement avec la réduction

des financements publics. Axelair, positionnée sur la

ventilation, les accessoires pour pompes à chaleur air-

air et les climatiseurs compacts saisonniers, a bénéficié

d’une demande en nette hausse. Créée en 2013, notre filiale

franchit le seuil de rentabilité grâce au professionnalisme et

à la pugnacité de son équipe.