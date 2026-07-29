THERMADOR GROUPE : Publication des résultats semestriels 2026

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2026
progresse de 11,3 %, dont 5,6 % à périmètre constant. Cette
évolution intervient alors que l’effet estimé de la variation
de nos prix de vente reste négatif à -0,9 %. Le 2e trimestre
a confirmé l’amélioration constatée en début d’année, avec
une hausse de 7,0 % à périmètre constant.
Dans le bâtiment, notre exposition au financement
de la rénovation énergétique par MaPrimeRénov’ est
désormais très limitée, comme en témoigne la progression
mesurée des ventes d’équipements dédiés aux pompes
à chaleur air-eau. En revanche, le marché des panneaux
solaires thermiques ralentit fortement avec la réduction
des financements publics. Axelair, positionnée sur la
ventilation, les accessoires pour pompes à chaleur air-
air et les climatiseurs compacts saisonniers, a bénéficié
d’une demande en nette hausse. Créée en 2013, notre filiale
franchit le seuil de rentabilité grâce au professionnalisme et
à la pugnacité de son équipe.
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