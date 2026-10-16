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Thermador Groupe : légère croissance au troisième trimestre, prudence pour la suite
information fournie par Zonebourse 16/10/2026 à 08:40

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Le spécialiste des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire a enregistré un chiffre d'affaires en progression de 0,6% à périmètre constant au troisième trimestre 2026. Cette croissance modérée s'explique notamment par l'anticipation de commandes de certains clients à la fin du deuxième trimestre, avant l'entrée en vigueur de hausses tarifaires, ainsi que par une base de comparaison moins favorable qu'un an auparavant.

Le groupe souligne que ses augmentations de prix commencent progressivement à porter leurs fruits, la variation moyenne des tarifs pratiqués

auprès des clients ressortant à -0,2%, contre -0,9% à fin juin.

Sur le marché français du sanitaire-chauffage, les ventes de pompes à chaleur et de systèmes de ventilation ont soutenu l'activité d'Axelair et de Thermador. En revanche, les produits destinés à la rénovation et à la maintenance des bâtiments restent à la peine, tandis que la remontée des taux d'intérêt pourrait compromettre la reprise du logement neuf. La sécheresse estivale a également pesé sur le marché de l'arrosage, pénalisant Jetly et Odrea. A l'inverse, PBtub, Sferaco et Aello ont poursuivi leur développement sur des segments porteurs.

Sur le plan financier, les stocks atteignent 180,9 millions d'euros, contre 169 millions un an plus tôt, tandis que la trésorerie s'établit à 113,9 millions d'euros, pour une dette bancaire de 38,8 millions. Le groupe bénéficie par ailleurs d'emprunts contractés à taux fixes et faibles, limitant son exposition à la hausse des taux d'intérêt.

Pour les prochains mois, Thermador Groupe anticipe une demande au mieux stable, dans un contexte de renforcement des pressions inflationnistes. Plusieurs fournisseurs ont annoncé des hausses tarifaires significatives, liées notamment au renchérissement des matières premières, de l'énergie, de la main-d'oeuvre et du transport. Le groupe devra également supporter les coûts du mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières sur certaines gammes de produits en acier importés d'Asie.

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