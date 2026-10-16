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Les Bourses européennes ouvrent dispersées
information fournie par AFP 16/10/2026 à 09:11

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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont ouvert sans direction commune vendredi, après une prise de parole du président de la Fed ayant quelque peu calmé les craintes des marchés sur l'imminence d'une hausse des taux aux Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, vers 7H05 GMT, Paris (+0,09 %), Francfort prenait 0,41 % et Milan 0,57 %. Londres cédait 0,24 %.

Euronext CAC40

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