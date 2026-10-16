Carburants: la nouvelle aide élargie pour les grands rouleurs sur les rails

Pompe à gazole dans une station-service à Paris le 16 septembre 2026 ( AFP / Charlotte SIEMON )

La prolongation jusqu'à la fin de l'année de l'aide aux travailleurs grands rouleurs affectés par la flambée des prix du carburants, qui s'élève désormais à 100 euros, a été formalisée officiellement par un décret paru vendredi au Journal officiel.

Cette "indemnité carburant" ponctuelle visant à "limiter les effets de la hausse des coûts du carburant pour les ménages utilisant un véhicule à des fins professionnelles" sera versée "automatiquement" aux trois millions de Français ayant déjà bénéficié de la première vague d'aide au printemps.

Cette aide, dédiée aux personnes qui habitent à plus de 15 kilomètres de leur travail ou qui parcourent à des fins professionnelles plus de 8.000 kilomètres par an avec leur véhicule personnel, a été relevée à 100 euros pour la période d'octobre à décembre, contre 50 euros précédemment.

Lors de l'annonce de cette nouvelle vague de subventions, en septembre, le gouvernement avait précisé que le nombre de bénéficiaires passerait à 5,5 millions.

Ces nouveaux bénéficiaires devront déposer leur demande à partir du 22 octobre sur le site impots.gouv.fr via un formulaire permettant de vérifier qu'ils remplissent les conditions requises et ils recevront l'aide "sous une dizaine de jours", précise le décret.

Sont désormais éligibles, sous réserve que leur salaire net ne dépasse un seuil déterminé, les personnes seules (2.035 euros), les couples avec un enfant (4.070 euros) et les couples avec deux enfants (6.100 euros).

Réservée aux personnes domiciliées fiscalement en France, versée une seule fois pour un même véhicule, cette aide concerne les véhicules à moteur thermique ou hybride non rechargeable à deux, trois ou quatre roues, selon le décret.