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Avis d'analystes France : les objectifs reculent sur Hermès, Kering et EssilorLuxottica
information fournie par Zonebourse 16/10/2026 à 08:36

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Les relèvements d'objectifs de cours dominent, notamment chez Edenred, GTT et Pernod Ricard. Les avis sont plus prudents sur EssilorLuxottica, Hermès, Kering et Stellantis.

Edenred : UBS reste neutre avec un objectif de cours relevé de 19 à 28,50 EUR.

EssilorLuxottica : Morgan Stanley reprend le suivi à surpondérer et réduit l'objectif de cours de 225 à 180 EUR.

Getlink : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 20,20 à 20,30 EUR.

GTT : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 235 à 260 EUR.

Hermès International : Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 2 000 à 1 850 EUR.

Kering : Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 334 à 320 EUR.

Mercialys : AlphaValue/Baader Europe reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 13,70 à 13,60 EUR.

Pernod Ricard : BNP Paribas reste à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 58 à 60 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 68 à 70 EUR.

Publicis Groupe : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 119 à 123 EUR.

Rexel : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 44,20 à 45,20 EUR.

Sanofi : RBC Capital Markets reste à performance sectorielle avec un objectif de cours réduit de 80 à 75 EUR.

Stellantis : RBC Capital Markets reste à performance sectorielle avec un objectif de cours réduit de 5 à 4 EUR.

TotalEnergies : HSBC reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 93 à 94 EUR.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 16/10/2026 à 08:36:00.

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