Avis d'analystes France : les objectifs reculent sur Hermès, Kering et EssilorLuxottica

Les relèvements d'objectifs de cours dominent, notamment chez Edenred, GTT et Pernod Ricard. Les avis sont plus prudents sur EssilorLuxottica, Hermès, Kering et Stellantis.

Edenred : UBS reste neutre avec un objectif de cours relevé de 19 à 28,50 EUR.

EssilorLuxottica : Morgan Stanley reprend le suivi à surpondérer et réduit l'objectif de cours de 225 à 180 EUR.

Getlink : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 20,20 à 20,30 EUR.

GTT : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 235 à 260 EUR.

Hermès International : Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 2 000 à 1 850 EUR.

Kering : Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 334 à 320 EUR.

Mercialys : AlphaValue/Baader Europe reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 13,70 à 13,60 EUR.

Pernod Ricard : BNP Paribas reste à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 58 à 60 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 68 à 70 EUR.

Publicis Groupe : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 119 à 123 EUR.

Rexel : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 44,20 à 45,20 EUR.

Sanofi : RBC Capital Markets reste à performance sectorielle avec un objectif de cours réduit de 80 à 75 EUR.

Stellantis : RBC Capital Markets reste à performance sectorielle avec un objectif de cours réduit de 5 à 4 EUR.

TotalEnergies : HSBC reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 93 à 94 EUR.