THERANEXUS : THX Pharma publie ses résultats annuels 2025, sa trésorerie au 31 mars 2026 et fait le point sur ses activités

Lyon, France – 28 avril 2026 – 19h00 CEST – THX Pharma (Theranexus), société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques rares, publie aujourd'hui ses résultats annuels au 31 décembre 2025, sa trésorerie au 31 mars 2026 et fait le point sur ses activités.

« L'accord stratégique récemment conclu avec Biocodex, associé au succès de notre augmentation de capital réalisée fin 2025, renforce significativement la solidité financière de THX Pharma. Avec une trésorerie de 22,3 M€ au 31 mars 2026 et la prise en charge par Biocodex de l'intégralité des coûts relatifs à l'essai clinique de phase 3 pour Batten-1, nous disposons d'une visibilité financière sécurisée sur plusieurs années. Dans ce contexte, nous concentrons désormais nos efforts sur la bonne exécution opérationnelle de nos partenariats, à travers la réalisation des étapes de développement prévues contractuellement. Cette situation nous permet d'aborder sereinement l'exécution de notre feuille de route, centrée sur le développement clinique et la future commercialisation de TX01 et Batten-1 », explique Mathieu Charvériat, Président directeur général de THX Pharma .

Trésorerie au 31 mars 2026

Au 31 mars 2026, la trésorerie disponible s'élève à 22,3 M€.

Un an après la conclusion de l'accord avec Exeltis, la Société a franchi une nouvelle étape structurante avec la signature de l'accord stratégique de licences avec Biocodex sur ses programmes Batten-1 et TX01. Le partenaire Biocodex prend en charge l'intégralité des coûts liés au développement de Batten-1, en particulier l'essai clinique de phase 3. La Société estime ne pas avoir besoin de financements supplémentaires pour poursuivre le développement de Batten-1 et TX01.

Dans ce contexte, la Société concentre ses efforts sur la bonne exécution opérationnelle de ces partenariats, notamment à travers la réalisation des étapes de développement prévues contractuellement. Elle conserve un rôle central dans le pilotage des activités de recherche et de développement, menées en étroite collaboration avec ses partenaires.

Parallèlement, la Société poursuit ses activités de recherche et développement, notamment dans le cadre du projet PickASO, conduit en collaboration avec Diverchim et le laboratoire ARNA de l'INSERM, et bénéficiant d'un financement dans le cadre du plan France 2030.

Faits marquants de l'exercice 2025 et du début de l'année 2026

Renforcement de la situation financière :

Encaissement de 2 M€ au titre du paiement initial prévu dans l'accord conclu avec Exeltis (janvier 2025) et de 12 M€ au titre de l'accord conclu avec Biocodex (mars 2026)

Versement de 1,1 M€ par Bpifrance, incluant le solde de l'aide NeuroLead et la première tranche du projet PickASO (janvier 2025)

Réalisation d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant de 7,8 M€ en novembre (novembre 2025)

Résultats cliniques très encourageants :

Publication, en collaboration avec la Fondation BBDF, de données de vie réelle particulièrement prometteuses confirmant l'intérêt thérapeutique de Batten-1 dans la maladie de Batten CLN3. L'analyse comparative entre patients traités par Batten-1 (n=11) et patients non traités (n=22) a mis en évidence une différence statistiquement significative en faveur du traitement. Les résultats montrent une préservation notable de l'acuité visuelle chez les patients traités, critère majeur dans l'évolution de cette maladie neurodégénérative rare,

Ces données ont renforcé le potentiel de Batten-1 comme option thérapeutique innovante dans une indication à fort besoin médical non couvert.

Avancement du développement de TX01

Validation du premier jalon majeur de l'accord de licence et d'approvisionnement conclu avec Exeltis concernant TX01 pour les maladies de Gaucher et de Niemann-Pick de type C,

Les deux sociétés vont pouvoir déposer les demandes d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) pour TX01 en 2026, ouvrant la voie à une commercialisation en 2027 en Europe, suivie de lancements en Amérique latine et dans certains pays du Moyen-Orient.

Évolution de la gouvernance et du positionnement de la Société :

Changement de nom de Theranexus en THX Pharma qui illustre l'évolution de la Société d'un modèle biotech de R&D vers une société pharmaceutique tournée vers l'enregistrement, l'accès au marché et la commercialisation internationale de ses traitements,

Le projet de nouvelle dénomination sociale sera soumis au vote des actionnaires lors de l'Assemblée Générale du 23 juin 2026,

Nomination de Julien Veys au poste de Directeur Général Délégué en janvier 2026 pour accompagner la nouvelle phase de croissance de la Société.

Accord stratégique structurant avec Biocodex :

Signature en février 2026 d'un accord stratégique majeur de licences entre THX Pharma et Biocodex, portant sur trois maladies rares,

Biocodex acquiert les droits de développement et de commercialisation de Batten-1 à l'échelle mondiale, ainsi que ceux de TX01 aux États-Unis et au Canada,

La valeur potentielle totale de l'accord peut atteindre 173 M€, incluant un paiement initial de 12 M€, jusqu'à 161 M€ de paiements d'étapes, ainsi que des royalties à deux chiffres sur les ventes nettes,

THX Pharma conserve la responsabilité du développement clinique des programmes concernés,

Biocodex apportera un soutien financier et scientifique afin d'en accélérer l'exécution.

Accélération des perspectives commerciales à la suite de l'accord avec Biocodex

Biocodex prendra en charge les activités d'accès compassionnel, d'accès au marché et de commercialisation sur les territoires couverts par les licences,

Ce partenariat ouvre la voie à une future mise à disposition plus rapide des traitements auprès des patients.

Résultats financiers annuels 2025 (normes françaises)

K€ 2025 2024 Chiffres d'affaires - - Produits d'exploitation 813 2 296 Autres achats et charges externes 2 369 2 683 Salaires et charges sociales 1 750 2 091 Dotations aux amortissements sur immobilisations 109 96 Autres charges d'exploitation 634 52 Charges d'exploitation 4 861 4 922 Résultat d'exploitation (4 049) (2 626) QP de résultat sur opérations en commun 39 Résultat financier 10 (7) Résultat exceptionnel - 100 Impôt sur les bénéfices 998 768 Résultat net (3 002) (1 765)

Les comptes annuels 2025 ont été arrêtés par le conseil d'administration de la Société le 28 avril 2026 et ont fait l'objet d'un rapport des Commissaires aux Comptes de la Société.

Theranexus annonce aujourd'hui avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son document d'enregistrement universel au titre de l'exercice 2025. Il est disponible sur le site de Theranexus, www.theranexus.com dans la rubrique Actionnaires / Documents / 2026.

Les produits d'exploitation 2025 (813 k€) proviennent principalement, comme en 2024, de subventions d'exploitation : Cette somme est composée de versements reçus de Bpifrance pour le projet PickASO et du solde sur le projet Neurolead.

Les autres achats et charges externes diminuent entre 2024 et 2025 (2 369 k€ en 2025 contre 2 683 k€ en 2024). Durant cette période une politique de réduction des coûts a été mise en place par la Société dans la continuité de sa stratégie de maîtrise des coûts. Les achats d'études et prestations de recherche constituent le plus gros poste de dépenses de cette partie, et regroupent toutes les dépenses externes de R&D, pour les projets de recherche et pour les produits en développement.

Entre 2024 et 2025, les charges de personnel ont diminué. Cette évolution s'explique par la réduction des effectifs engagée au premier semestre 2024 dans le cadre de la politique globale de maîtrise des coûts menée tout au long de l'année. Les effets de cette diminution se reflètent pleinement sur l'ensemble de l'exercice 2025. Toutefois, quelques recrutements réalisés en fin d'année 2025 ont entraîné une légère remontée de l'effectif moyen sur cette période.

Les dotations aux amortissements de l'exercice 2025 sont relatives aux immobilisations incorporelles (brevets et licences), et corporelles. Entre 2024 et 2025 les coûts liés aux amortissements ont augmenté en conséquence de nouveaux investissements réalisés par la Société notamment en brevets et licences, ainsi qu'en matériels de laboratoire.

Le résultat financier est bénéficiaire de 10 k€ au 31 décembre 2025 contre un déficit de 7 k€ au 31 décembre 2024. Cette augmentation est principalement due aux opérations sur le contrat de liquidité et aux revenus générés par les placements à court terme des excédents de trésorerie.

La Société n'enregistre pas de résultat exceptionnel pour 2025.

La majeure partie du produit d'impôt 998 k€ provient du crédit d'impôt recherche (CIR). Le CIR s'élève à 989 k€ en 2025, contre 754 k€ en 2024. Il comprend une part calculée selon les règles en vigueur depuis février 2025 (392 k€) et un complément de 596 k€, lié à une jurisprudence récente remettant en cause la déduction de certaines subventions de l'assiette du CIR. Par prudence, ce complément a été intégralement provisionné compte tenu de l'incertitude fiscale associée. Le CIR 2024 a été remboursé à la Société en août 2025.

Le contrat de liquidité confié à Portzamparc – BNP Paribas a été augmenté de 100 k€ en février 2026, conformément aux dispositions de l'article 4 de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021.

Prochaine publication financière : Trésorerie au 30 juin 2026 : 9 juillet 2026

À propos de THX Pharma

THX Pharma (Theranexus) est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour les maladies neurologiques rares. La société développe notamment TX01, une nouvelle formulation destinée au traitement des maladies de Gaucher et de Niemann-Pick de type C, ainsi que Batten-1, un candidat médicament ciblant la forme juvénile de la maladie de Batten. TX01 fait l'objet de plusieurs accords de licence avec des partenaires pharmaceutiques internationaux tels que Exeltis et Biocodex pour son développement et sa commercialisation dans différentes régions du monde. Batten-1 fait l'objet d'un accord de licence mondiale avec Biocodex pour son développement et son exploitation commerciale. THX Pharma dispose également d'une plateforme innovante d'oligonucléotides antisens, coconstruite avec des laboratoires de premier plan, dédiée au développement de nouvelles approches thérapeutiques dans les maladies neurologiques rares.

THX Pharma est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013286259 – ALTHX)



Pour plus d'informations :

http://www.theranexus.com

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Contacts :



THX PHARMA

Christine PLACET

Directeur Administratif et Financier

contact@thxpharma.com

FP2COM

Florence PORTEJOIE

Relations médias

+ 33 (0)6 07 76 82 83

fportejoie@fp2com.fr

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives relatives à THX Pharma (Theranexus) et à ses activités, notamment ses perspectives et ses développements produits. Theranexus estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, elles ne constituent pas une garantie de performance future, car elles concernent des événements futurs dépendant de circonstances incertaines et de divers risques et aléas, y compris ceux décrits dans le document d'enregistrement universel déposé auprès de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 29 avril 2025 sous le numéro D.250350, disponible sur le site internet de la société ( www.theranexus.com ), ainsi que sur les évolutions de la conjoncture économique.