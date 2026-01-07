THERANEXUS : THX Pharma annonce la nomination de Julien Veys au poste de Directeur général adjoint

Lyon, France – 7 janvier 2026, 8h CET – Le Conseil d'administration de THX Pharma (Theranexus), société pharmaceutique spécialisée dans les maladies neurologiques rares, annonce aujourd'hui la nomination de Julien Veys au poste de Directeur général adjoint. Cette nomination s'inscrit dans la continuité du développement de THX Pharma et de la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie, tournée vers l'enregistrement, l'accès précoce et la commercialisation à l'international de ses médicaments dans les maladies neurologiques rares.

Mathieu Charvériat, Président-Directeur Général de THX Pharma, déclare : « La nomination de Julien en tant que Directeur général adjoint s'inscrit pleinement dans la nouvelle phase stratégique de THX Pharma. Son parcours brillant, sa forte expertise en développement stratégique et en exécution d'accords structurants, ainsi que sa connaissance approfondie de la société et de son écosystème, constituent des atouts uniques pour accompagner notre transition vers un modèle de société pharmaceutique orientée vers l'enregistrement et la commercialisation de nos candidats médicaments, TX01 et Batten-1. »

« Je suis très heureux et honoré de cette nomination. Elle marque une nouvelle étape dans l'histoire de THX Pharma, à un moment clé de son évolution vers la commercialisation de ses médicaments dans les maladies neurologiques rares. Je me réjouis de poursuivre ce travail aux côtés de Mathieu et des équipes afin de mettre en œuvre notre stratégie et d'apporter des solutions thérapeutiques innovantes aux patients. » poursuit Julien Veys, Directeur général adjoint, administrateur et directeur des opérations de THX Pharma.

Julien a rejoint THX Pharma (Theranexus) en janvier 2016 et a successivement occupé les fonctions de Chief Business Development Officer, puis de Chief Operating Officer depuis janvier 2025. À ce titre, il a joué un rôle clé dans plusieurs étapes structurantes du développement de la société, parmi lesquelles l'introduction en bourse de Theranexus sur le marché Euronext Growth en 2017, l'in-licensing du programme Batten-1 en 2019 auprès de la Fondation Beyond Batten Disease, et l'out-licensing du programme TX01 en 2024 auprès d'Exeltis (groupe Insud Pharma).

Entre 2005 et 2015, il avait occupé plusieurs fonctions stratégiques au sein de la biotech Trophos, jusqu'au poste de Chief Business Development Officer, contribuant notamment à la levée de 17 M€ de financements R&D et à l'acquisition de la société par le laboratoire Roche pour 470 M€.

Julien est diplômé en sciences de l'Université d'Aix-Marseille et titulaire d'un MBA d'HEC Paris. Il est également administrateur de la société.

A propos de THX Pharma

THX Pharma (Theranexus) est une société pharmaceutique spécialisée dans le traitement des maladies neurologiques rares. Son premier médicament, TX01, sera prochainement commercialisé, notamment en Europe par Exeltis, mais également aux Etats-Unis, au Canada et en Australie, dans la maladie de Niemann-Pick de type C et la maladie de Gaucher. Son second médicament, Batten-1, vise la forme juvénile de la maladie Batten et pourrait être la première thérapie envisagée dans cette forme. THX Pharma dispose également d'une plateforme innovante d'oligonucléotides antisens, coconstruite avec des laboratoires de premier rang, toujours dans le domaine des maladies rares neurologiques.

THX Pharma, un nom commercial de Theranexus, est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

