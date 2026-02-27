Swiss Re: bénéfice net en hausse de 47% en 2025 à près de 4,8 milliards USD

Le géant suisse de la réassurance Swiss Re a fait état vendredi d’un bond de 47% de son bénéfice net en 2025, à près de 4,8 milliards de dollars (4 milliards d’euros), grâce à un moindre impact des catastrophes naturelles.

Le bénéfice net de la réassurance dommages, sa plus grosse division, a plus que doublé par rapport à l'année précédente, à près de 2,8 milliards de dollars, les frais pour les grosses catastrophes naturelles se chiffrant à 813 millions de dollars, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Dans sa division de solutions aux entreprises, les frais de dédommagements pour les grosses catastrophes naturelles se sont élevés à 148 millions d'euros, principalement sous l'effet des incendies de Los Angeles, cette branche dégageant un bénéfice de 988 millions de dollars, en hausse de 19%.

L'année 2025 avait débuté par de coûteux incendies en janvier à Los Angeles, mais les frais de dédommagements avaient ensuite reflué, notamment lors de la saison des ouragans dans l'Atlantique Nord.

Sa division de réassurance vie, qui a fait l'objet d'une ré-évaluation de ses activités, a en revanche vu son bénéfice fléchir de 17%à près de 1,3 milliards de dollars.

Pour l'exercice écoulé, le groupe compte verser à ses actionnaires un dividende 8 dollars par titre, en hausse de 9% par rapport à l'année précédente.