Vallourec toujours bénéficiaire en 2025 à 355 millions d'euros, mais en recul de 21,5%

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le spécialiste français des tubes sans soudure Vallourec est resté bénéficiaire en 2025 pour la troisième année consécutive, avec un bénéfice net de 355 millions d'euros, en recul de 21,5% par rapport à 2024, ce qui ne l'empêche pas de rémunérer ses actionnaires.

Le groupe qui s'est redressé en fermant notamment deux usines en Allemagne en 2023 et en supprimant 3.000 emplois au niveau mondial, prévoit jusqu'à 650 millions d'euros de retours aux actionnaires entre janvier et août 2026, sous conditions, selon son PDG Philippe Guillemot, cité dans un communiqué vendredi.

Revendiquant une "base financière solide", le dirigeant explique vouloir tenir l'engagement "d'être, parmi nos pairs, l'une des entreprises les plus attractives pour ses actionnaires", dont le principal est le géant de l'acier ArcelorMittal, qui avait acquis en août 2024 27,5% du capital et 28,4% des droits de vote de Vallourec.

Dans le détail, Vallourec a annoncé en janvier un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros qui se déroulera jusqu'au 30 juin 2026, et ajoute un "dividende intérimaire exceptionnel", composé pour environ 300 millions d'euros de l'exercice de bons de souscription d'actions (BSA), et de rachats d'actions.

L'entreprise précise que ce dividende intérimaire dépend de "l'exercice complet des bons de souscription avant la fin juin 2026 et de l'approbation du conseil d'administration en juillet" prochain.

L'entreprise, qui emploie près de 13.000 personnes dans une vingtaine de pays, a produit 1.244 tonnes de tubes en 2025, en recul de 4%, et a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 3,8 milliards d'euros en 2025, en recul de 5,6%.

La baisse des ventes s'explique par un recul des volumes de l'ordre de 4% et par un effet de change défavorable (-5%), "partiellement contrebalancés par la hausse des volumes dans le secteur Mine&Forêts", notamment.

Philippe Guillemot, aux commandes depuis mi-2022, a mis en avant auprès de l'AFP une "troisième année consécutive" avec une marge d'Ebitda, indicateur de rentabilité, "supérieure à 20%".

En 2026, le groupe anticipe un maintien de niveau élevé de volumes de vente en Amérique du Nord, une légère baisse à court terme des prix de marché aux Etats-Unis, et dans le reste du monde une baisse des volumes de vente au premier semestre 2026 en raison d'un ralentissement des commandes fin 2025.

Vallourec anticipe une "reprise de l'activité de marchés clés au Moyen-Orient, ouvrant la voie à une augmentation des volumes au second semestre".