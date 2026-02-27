 Aller au contenu principal
Plombé par la crise de la chimie, BASF moins rentable en 2025
information fournie par Boursorama avec AFP 27/02/2026 à 08:09

( AFP / DANIEL ROLAND )

Le premier groupe chimique allemand BASF a bien vu son bénéfice net grimper en 2025, selon des résultats définitifs publiés vendredi, mais a été moins rentable dans ses opérations, plombé par la hausse des coûts, les prix bas et l'incertitude mondiale.

D'après un communiqué, le bénéfice net du groupe de Ludwigshafen (ouest) a grimpé de 23% l'an dernier, à 1,6 milliards d'euros, qui confirme la première estimation donnée fin janvier.

Cela est notamment dû à un gain exceptionnel de 1,3 milliard d'euros, grâce au transfert des activités pétrolières et gazières de sa filiale Wintershall Dea à la société britannique Harbour Energy.

"L’année 2025, et en particulier le quatrième trimestre, ne se sont toutefois pas déroulés comme prévu", indique le communiqué.

BASF a été confronté à un "environnement de marché mondial incertain, très volatil et à de forts vents contraires", en pleine crise mondiale de la chimie et d'avalanche de droits de douane américains.

Pour contourner les déboires du secteur en Europe, le chimiste mise de plus en plus sur le marché chinois, où il a ouvert un méga site de production l'an dernier.

En 2025, l'EBITDA avant éléments exceptionnel, indicateur crucial de rentabilité, a reculé de 10%, à 6,6 milliards d'euros, plombé par des marges plus faibles dans ses activités clés, dont les produits chimiques.

Les coûts fixes ont aussi été plus élevés dans les matériaux, son principal segment.

En revanche, les activités de revêtements et de solutions agricoles, dont BASF prévoit de se séparer, ont en partie compensé ces pertes.

Mais en 2026, le géant de la chimie s'attend à ce que ces branches fassent moins bien, provoquant une stagnation ou une chute jusqu'à 6,2 milliards d'euros de l'EBITDA avant exceptionnels.

En 2025, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 59,7 milliards d'euros, une chute de 2,6% notamment provoquée par des effets de change négatifs sur les monnaies américaines, chinoises et brésiliennes.

Engagée dans un strict plan d'économies, BASF a aussi réduit ses coûts d'environ 1,7 milliards d'euros l'an passé, au dessus de ses objectifs.

D'ici fin 2026, il prévoit désormais d'économiser 2,3 milliard d'euros, 200 millions d'euros de plus que prévu dans son plan de restructuration présenté en 2024.

