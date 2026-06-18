Theon signe un accord d'exclusivité pour une acquisition en France

La société spécialisée dans le développement et la fabrication de systèmes personnalisables de vision nocturne et d'imagerie thermique pour des opérations militaires et de sécurité a conclu un accord avec Carlyle en vue de SAS Stéropès, la holding de SAS HGH Systèmes Infragrouges, pour une valeur d'entreprise d'environ 300 millions d'euros.

HGH conçoit, développe, assemble et commercialise des systèmes de solutions électro-optiques et infrarouges pour des applications civiles et de défense. L'entreprise a été fondée en 1982 en France et emploie aujourd'hui plus de 130 personnes. La société réalise un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros et affiche une trajectoire de croissance de ses revenus d'environ 30% depuis 2023, avec une marge d'Ebitda supérieure à 40%. Au moment de l'accord, HGH disposait d'un carnet de commandes d'environ 70 millions d'euros.

Pour Theon il s'agit d'une étape importante dans sa stratégie visant à s'imposer rapidement comme un leader de l'optronique de plateforme. Elle va également permettre d'élargir sa base industrielle, tout en consolidant ses liens avec les communautés de fournisseurs et de clients français.