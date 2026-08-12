The Home Depot annonce un congé médical temporaire pour son PDG

Le premier distributeur mondial spécialisé dans l'amélioration de l'habitat a dévoilé que Ted Decker, président du conseil d'administration et président-directeur général, allait prendre un congé médical temporaire.

The Home Depot a également indiqué que Ted Decker devrait être de retour dans les prochains mois. Conformément à la recommandation du PDG, deux dirigeants de longue date du groupe ont été choisis pour assurer l'intérim.

Ann-Marie Campbell, vice-présidente exécutive senior, supervisera les opérations quotidiennes de Home Depot, tandis que Richard McPhail, vice-président exécutif et directeur financier, sera chargé de la gestion financière du groupe ainsi que de ses filiales dédiées aux professionnels. En sa qualité d'administrateur indépendant référent, Greg Brenneman présidera le conseil d'administration pendant l'absence de Decker.