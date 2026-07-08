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The Capital Group Companies dépasse les 5% du capital de Veolia
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 13:58

Dans un avis adressé à l'AMF, The Capital Group Companies a déclaré avoir franchi en hausse, le 29 juin 2026, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Veolia Environnement, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

Le déclarant a précisé détenir, au 7 juillet, 40 182 216 actions Veolia représentant autant de droits de vote, soit 5,41% du capital et des droits de vote du groupe spécialisé dans les services liés à l'eau, à la gestion des déchets et à l'énergie.

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