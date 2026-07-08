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Arnaques financières en ligne : la Banque de France alerte le grand public cet été, "les escrocs ne prennent pas de vacances"
information fournie par Boursorama avec Media Services 08/07/2026 à 15:00

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

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Les escroqueries peuvent causer "des préjudices financiers considérables" qui se chiffrent parfois en plusieurs centaines de milliers d'euros, souligne l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ce mercredi 8 juillet.

Cet été, attention aux arnaques ! Ce mercredi 8 juillet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), adossé à la Banque de France, a mis en garde le grand public contre les tentatives d'escroqueries financières qui pullulent sur internet et les réseaux sociaux. "L'été, les escrocs ne prennent pas de vacances", a averti le gendarme des banques et des assurances dans un communiqué au rare style direct.

Faux placements, faux crédits, faux rachats de crédits... l'ingéniosité des fraudeurs peut causer "des préjudices financiers considérables", souligne l'Autorité, qui se chiffrent parfois en plusieurs centaines de milliers d'euros. Le schéma est souvent le même : les fraudeurs "recourent massivement aux publicités diffusées sur internet et sur les réseaux sociaux pour attirer leurs victimes vers des sites frauduleux", où des offres "particulièrement attractives" sont proposées. Les victimes sont dans un deuxième temps "invitées à renseigner leurs données personnelles dans des formulaires de contact pour accéder à ces offres".

Enfin, le piège se referme, avec souvent des contacts par téléphone ou par email visant à obtenir des virements ainsi que des informations ou des documents. Les escrocs n'hésitent pas à se présenter comme des salariés d'établissements bancaires, voire d’institutions financières comme l'ACPR elle-même. L'ACPR recommande une certaine hygiène pour parer les arnaques : ne jamais communiquer ses données bancaires sensibles, se méfier des appels ou des emails non sollicités ou encore ne jamais céder à l'urgence. En cas de doute, le superviseur invite à contacter immédiatement sa banque. Il met également en avant un site dédié à l'information et à la prévention, ABE Infoservices, "pour s’informer, adopter les bons réflexes et consulter les listes noires des sites et entités identifiés comme frauduleux ou non autorisés".

1 commentaire

  • 16:13

    "les es.rots ne prennent pas de vacances" (reprise du titre de l'article ci-dessus) Oh là là ! il va donc falloir être vigilants à ce que va faire ou publier le gouvernement pendant les vacances.

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