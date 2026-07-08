Grandes fortunes de France : Bernard Arnault reprend le trône aux héritiers d'Hermès

Début 2025, Hermès, qui avait mieux résisté au ralentissement du marché mondial du luxe, avait brièvement chipé la position de première capitalisation boursière française devant LVMH.

Bernard Arnault, le 28 janvier 2025, à Paris ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Bernard Arnault et sa famille, qui contrôlent le géant du luxe LVMH, ont repris la première place de l'édition annuelle du classement des fortunes professionnelles françaises, publié mercredi 8 juillet par le magazine Challenges , une position qui leur avait été ravie l'an dernier par les héritiers d'Hermès.

Celui qui fut un temps l'homme le plus riche de la planète, aujourd'hui largement distancé par Elon Musk, détient avec sa famille une fortune estimée à 121,2 milliards d'euros.

Huit milliardaires de plus que l'an dernier

Après une brève immixtion des hériters d'Hermès début 2025 en tête du classement, l'action LVMH a depuis rebondi. Le géant du luxe, dont la famille Arnault détient plus de la moitié, pèse de nouveau quelque 250 milliards d'euros en Bourse. Les héritiers d'Hermès reculent ainsi à la deuxième place du classement Challenges des fortunes professionnelles françaises, avec une fortune estimée à 114 milliards d'euros.

Le magazine a compté 153 familles milliardaires en France cette année, soit huit de plus qu'en 2025.

Selon Challenges , le patrimoine cumulé des 500 plus grandes fortunes françaises atteint cette année 1.076 milliards d'euros, en baisse par rapport aux 1.129 milliards d'euros de 2025. Le classement de Challenges se base sur les actions et parts sociales d'entreprises, dont la valeur est soit donnée par les cours en Bourse, soit estimée si les titres ne sont pas cotés. Ce classement ne prend pas en compte les biens personnels, comme l'immobilier.

Le reste du palmarès bouge peu: les frères Alain et Gérard Wertheimer (Chanel) conservent la troisième place (95 milliards d'euros), devant Françoise Bettencourt Meyers de L'Oréal (69,7 milliards).

Rodolphe Saadé, propriétaire de l'armateur CMA CGM, dont la rentabilité pâtit du conflit au Moyen-Orient, voit son patrimoine professionnel estimé à 31,5 milliards d'euros, en baisse par rapport à 2025 (35 milliards d'euros).

Suivent Xavier Niel pour Free (30,1 milliards), la famille Dassault (27,7 milliards), Gérard Mulliez avec Auchan et Decathlon (27 milliards), François Pinault de Kering (19,2 milliards) et Emmanuel Besnier avec Lactalis (14,2 milliards).

Fin 2025, Bernard Arnault est devenu l'unique propriétaire de Challenges après le rachat des parts de Claude Perdriel (282e fortune de France). Ce changement d'actionnaire a entraîné le départ de journalistes.