 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vivendi prend acte de la décision de la cour d'appel de Paris sur Bolloré
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 14:51

Le siège de Vivendi, à Paris. (crédit : Vivendi )

Le siège de Vivendi, à Paris. (crédit : Vivendi )

Le groupe Vivendi VIV.PA a annoncé mercredi prendre acte de la décision de la cour d'appel de Paris "qui a considéré que Vincent Bolloré et Bolloré SE ne contrôlaient pas Vivendi".

L'action Vivendi a chuté de 10% à l'ouverture après que cette décision a écarté, pour l'instant, la perspective d'une offre publique d'achat obligatoire de la part de Bolloré.

Suite à la décision rendue en novembre par la Cour de cassation, la cour d'appel a rejeté l'argument selon lequel l'influence personnelle de Vincent Bolloré, en tant que personnalité de premier plan, devait être assimilée à un contrôle, étant donné que le reste de l'actionnariat de Vivendi est largement fragmenté, ce qui restreint les critères d'obligation d'offre publique d'achat aux droits de vote exercés.

Une autre cour d'appel avait auparavant ordonné à Bolloré de lancer une OPA obligatoire sur Vivendi, une opération dont les analystes estimaient le coût entre six et neuf milliards d'euros.

La plus haute juridiction civile française a annulé cette décision en novembre et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

Le litige trouve son origine dans le démantèlement de Vivendi en 2024. L'investisseur minoritaire CIAM a fait valoir que cette restructuration avait renforcé l'emprise de la famille Bolloré sur le groupe, bien que Bolloré SE ne détienne que 29,9% des actions, soit juste en dessous du seuil français de 30% déclenchant une offre publique d'achat obligatoire.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)

Valeurs associées

VIVENDI
1,9420 EUR Euronext Paris -11,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
32,42 -10,93%
CAC 40
8 252,66 -2,18%
Pétrole Brent
78,34 +3,16%
STELLANTIS
4,6935 -5,85%
TOTALENERGIES
69,35 +2,32%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank