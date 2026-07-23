The Big Long : regardez le 5e épisode en direct

Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, le créateur de contenus a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création des livrets, compte-titres, stratégie, erreurs, résultats.
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Ce n'est pas un compte démo, c'est un vrai compte. Retrouvez le 5e épisode en direct.
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