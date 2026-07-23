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La France s'oppose pour l'instant à l'homologation par l'UE du logiciel d'aide à la conduite FSD de Tesla
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 19:27
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La France a invoqué des préoccupations en matière de sécurité concernant le système FSD de Tesla dans sa forme actuelle

* Les Pays-Bas ont approuvé à titre provisoire le FSD sur les routes néerlandaises

* La Belgique, le Danemark, l'Estonie et la Lituanie ont emboîté le pas en vue d'un éventuel vote de l'UE cet automne

(Ajout d'une déclaration du ministre indiquant que d'autres pays partagent les préoccupations de la France au paragraphe 5, d'une mention concernant une éventuelle opposition de la Suède au paragraphe 6, et d'un graphique)

La France s'oppose à l'utilisation du logiciel d'aide à la conduite “Full Self-Driving” (FSD) de Tesla TSLA.O dans sa forme actuelle sur les routes de l'Union européenne pour des raisons de sécurité, a déclaré son ministre des Transports.

La position française sur le logiciel FSD constitue le premier rejet public, par un gouvernement de l’UE, d’une initiative menée par les Pays-Bas visant à approuver l’utilisation de cette technologie dans toute l’Europe.

Dans une déclaration vidéo publiée mercredi, Philippe Tabarot a évoqué des inquiétudes concernant les excès de vitesse et l’inattention des conducteurs.

“En France, nous estimons que, bien que ce système apporte un certain nombre d’avancées technologiques, les compromis en matière de sécurité ne sont pas encore suffisants pour justifier son autorisation sous sa forme actuelle”, a-t-il déclaré.

Philippe Tabarot a ajouté que d’autres pays européens partageaient les préoccupations de la France concernant ce logiciel, sans toutefois les nommer.

Reuters avait rapporté en juin que la Suède pourrait également s'opposer à cette autorisation.

Le FSD de Tesla est un système d’aide à la conduite capable d’accélérer, de freiner et de diriger un véhicule, tandis que le conducteur humain reste prêt à intervenir.

En avril, l’autorité routière néerlandaise RDW a autorisé à titre provisoire l’utilisation de cette technologie sur les routes néerlandaises, incitant la Belgique, le Danemark, l’Estonie et la Lituanie à faire de même en prévision d’un éventuel vote à l’échelle de l’Union européenne sur ce projet cet automne.

Jeudi, le RDW n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette information.

Le logiciel FSD est considéré comme un argument de vente et une source de revenus pour Tesla, dont les immatriculations en Europe se redressent progressivement après une chute l’année dernière.

Réagissant aux propos de Philippe Tabarot dans un communiqué publié le X, le directeur général de Tesla, Elon Musk, a écrit que “retarder l’homologation du FSD en France coûtera des vies”.

Philippe Tabarot a indiqué que la France poursuivait ses discussions techniques avec les Pays-Bas et d’autres pays de l’UE au sujet de cette technologie.

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