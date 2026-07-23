Immobilier: baisse des réservations de logements pour Nexity au premier semestre

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le promoteur immobilier Nexity a publié jeudi une baisse de 10% des réservations de logements recensées au premier semestre, la reprise attendue du secteur immobilier étant retardée par le conflit au Moyen-Orient.

Sur les 3.858 logements réservés au cours des six premiers mois de l'année, 2.230 ont été acquis par des particuliers, en recul de 9% par rapport au premier semestre de 2025.

"La guerre au Moyen-Orient a pesé sur les deux tiers du premier semestre et a entraîné un regain de crainte de hausse de l'inflation", provoquant "un réel attentisme de la part des primo-accédants", a expliqué Véronique Bédague, PDG du groupe, lors d'une conférence.

Les ventes aux primo-accédants ont plongé de 26% par rapport à la première moitié de l'année 2025.

"La reprise attendue se décale", a-t-elle ajouté.

Le premier semestre a en revanche révélé une "bonne dynamique des investisseurs" avec une progression de 16% de leurs réservations "intégrant la montée en puissance du dispositif Jeanbrun mis en place au premier trimestre", qui vise à soutenir l'investissement locatif via des avantages fiscaux. Nexity a enregistré environ 200 réservations via ce dispositif depuis le début de l'année.

Pour les années à venir, le promoteur a validé des projets et signé des promesses d'achat de foncier pour un total de 42.000 logements et dispose dans son carnet de commandes de 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires futur déjà sécurisé. Cela représente "à peu près cinq années d'activité", s'est félicité Pierre-Henry Pouchelon, directeur général adjoint chargé des finances.

Pour l'heure, le chiffre d'affaires du groupe souffre encore des mauvaises performances des années précédentes: il s'est réduit de 18%, à 1 milliard d'euros au premier semestre.

Le résultat opérationnel courant (ROC), indicateur de rentabilité, s'est nettement amélioré en un an et a même doublé pour le périmètre du "New Nexity", la nouvelle organisation stratégique du groupe, coté à Paris.

La marge opérationnelle aussi s'améliore, passant de 0,5% mi-2025 à 1,2% au premier semestre 2026.

Dans le même secteur, Icade, filiale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, a publié mardi une hausse de 12% de ses réservations de logements au premier semestre, dont +6% des acquisitions par des particuliers.

L'entreprise a précisé avoir augmenté les lancements de travaux de 63% par rapport au six premiers mois de 2025, même si les élections municipales ont freiné les obtentions de nouveaux permis de construire en 2026.