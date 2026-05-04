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The Big Long de Jokariz : le 2e numéro en direct
information fournie par Boursorama 04/05/2026 à 18:29

Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, l'influenceur a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création des livrets, compte-titres, stratégie, erreurs, résultats.

À lire aussi | The big Long de Jokariz : le replay du 1er numéro

Ce n'est pas un compte démo, c'est un vrai compte. Suivez en direct le numéro deux de ce défi en direct dès 19h.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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