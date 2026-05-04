The Big Long de Jokariz : le 2e numéro en direct

Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, l'influenceur a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création des livrets, compte-titres, stratégie, erreurs, résultats.

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Ce n'est pas un compte démo, c'est un vrai compte. Suivez en direct le numéro deux de ce défi en direct dès 19h.