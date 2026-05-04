Amazon lance sa propre offre logistique, concurrente des géants du secteur

Un camion Amzon à Otay Mesa, en Californie, le 31 juillet 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )

Amazon a annoncé lundi le lancement d'une offre de services logistiques indépendante de celle de sa plateforme de commerce en ligne, un coup de tonnerre pour les grands acteurs du secteur.

Après s'être initialement appuyé sur les spécialistes du transport et de la livraison, Amazon a progressivement développé, depuis le milieu des années 2000, une chaîne logistique propre pour mieux maîtriser ses coûts.

Aujourd'hui, le groupe de Seattle (nord-ouest) possède une flotte de dizaines de milliers de camionnettes, plus de 80.000 remorques de camion et 100 avions cargo.

Il contrôle aussi un maillage de plus de 350 centres logistiques dans le monde et peut prendre en charge, dans le monde entier, le transport de biens de leur lieu de production jusqu'à la livraison au client final.

Jusqu'ici, ce dispositif était entièrement dédié aux produits vendus sur la plateforme de commerce électronique.

En créant une nouvelle filiale, Amazon Supply Chain Services (ASCS), le groupe propose maintenant son infrastructure à toutes les entreprises.

"La chaîne d'approvisionnement n'est pas qu'une fonction au sein d'Amazon, c'est essentiel à un parcours de shopping exceptionnel", a déclaré Peter Larsen, vice-président d'ASCS, cité dans le communiqué.

"Nous pensons pouvoir offrir les mêmes optimisation de coûts, fiabilité et rapidité qu'aux clients (de la plateforme) Amazon", a-t-il affirmé.

ASCS compte déjà plusieurs clients, notamment le spécialiste des produits d'hygiène Procter & Gamble ou le conglomérat industriel 3M.

Cette évolution stratégique fait d'Amazon un concurrent frontal pour les poids lourds de la livraison de plis et de colis.

A la Bourse de New York, les investisseurs sanctionnaient ainsi durement UPS (-9,37%) et FedEx (-8,56%), mais aussi les spécialistes de la logistique XPO (-5,95%) et GXO (-13,11%).

De son côté, Amazon gagnait 1,14%.