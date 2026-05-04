L'Europe termine dans le rouge, la situation dans le détroit d'Ormuz interroge

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse lundi, dans une séance marquée par la ‌confusion entourant la situation dans le détroit d'Ormuz alors qu'une nouvelle semaine chargée en résultats d'entreprises s'amorce.

À Paris, le CAC 40 perd 1,71% à 7.976,12 points. À Francfort, le Dax recule de 1,06% ​et à Londres, le FTSE 100 cède 0,14%.

La Bourse de Londres était fermée ce lundi en raison d'un jour férié.

L'indice EuroStoxx 50 recule de 1,95%, le FTSEurofirst 300 de 1,12% et le Stoxx 600 de 1,00%.

La séance a été fluctuante, dominée par des déclarations contradictoires sur la situation dans le détroit d'Ormuz, alors que le conflit au Moyen-Orient est entré dans son troisième mois.

Le président américain Donald ​Trump a annoncé dimanche que les États-Unis allaient aider les navires commerciaux bloqués dans le Golfe à franchir le détroit, dans le cadre du "Projet Liberté" (Project Freedom).

Le porte-parole des Gardiens de la révolution iraniens a toutefois averti lundi que tout navire ne respectant pas ​les conditions fixées par Téhéran pour franchir Ormuz serait "arrêté par la force", rapportent les médias d'État.

Selon ⁠la télévision d'Etat iranienne, la marine iranienne a empêché lundi des navires de guerre "américano-sionistes" d'entrer dans le détroit d'Ormuz.

L'armée américaine a toutefois indiqué que deux destroyers lance-missiles de la marine ‌américaine étaient entrés dans le Golfe pour briser le blocus iranien, et que deux navires navires marchands battant pavillon américain avaient franchi le détroit d'Ormuz.

Les cours du pétrole oscillent au gré des affirmations des deux camps sur Ormuz, repartant à la hausse en fin de journée après que l'émirat de Fujaïrah (Émirats arabes ​unis) a fait état d'un incendie sur un site pétrolier visé par une ‌attaque iranienne.

Le Brent prend 5,19% à 113,78 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 2,84% à ⁠104,84 dollars.

VALEURS

En Europe, CSG a perdu plus de 13% après avoir plongé de 26%, soit sa pire journée depuis son introduction en Bourse en janvier dernier, à la suite d'un rapport publié par Hunterbrook selon lequel Hunterbrook Capital détient une position courte sur le fabricant tchèque de munitions.

Le compartiment automobile du Stoxx 600 recule de 2,1% après que le président américain Donald Trump a annoncé vendredi ⁠qu'il allait porter à 25% les droits ‌de douane sur les voitures et les camions en provenance de l'Union européenne (UE), contre 15% précédemment convenus.

À WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, le ⁠Dow Jones recule de 0,85%, le Standard & Poor's 500 de 0,40% et le Nasdaq Composite de 0,35%.

LES INDICATEURS DU JOUR

La séance a été riche en données macroéconomiques plutôt rassurantes, qui permettent d'atténuer l'impact ‌des tensions au Moyen-Orient.

L'indice Sentix, qui mesure le moral des investisseurs dans la zone euro, s'est légèrement amélioré en mai, selon des données publiées lundi.

L'indice PMI manufacturier en ⁠zone euro a progressé en mars, à la faveur d'achats massifs de matières premières en prévision d'une hausse des coûts, montre une ⁠enquête publiée lundi.

Le moral des entreprises manufacturières allemandes est ‌toutefois passé en territoire négatif en avril pour la première fois depuis octobre 2024, montre une enquête publiée lundi, alors même que l'activité globale a progressé, les entreprises ayant anticipé leurs commandes ​pour parer aux hausses de prix et aux pénuries d'approvisionnement provoquées par la guerre au Moyen-Orient.

Aux États-Unis, les ‌commandes à l'industrie ont progressé plus que prévu en mars, s'agissant des premières données depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient à la suite des bombardements des États-Unis et d'Israël contre l'Iran le 28 février.

CHANGES

Le billet vert se ​raffermit légèrement, le regain de tensions et la confusion entourant la navigation dans le détroit d'Ormuz invitant les investisseurs à la prudence.

"Cependant, l'appétit pour le risque va immédiatement augmenter dès qu'un accord de paix, quel qu'il soit, sera conclu. Cela va nuire au dollar", a déclaré Juan Perez, directeur des opérations de trading chez Monex USA à Washington.

À l'inverse, si la situation au Moyen-Orient connaît ⁠une certaine désescalade ou une stabilisation, "cela aura un effet positif sur l'euro", Amanda Sundström, stratège en devises chez SEB.

Le dollar prend 0,28% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro recule de 0,21% à 1,1695 dollar.

TAUX

Le marché obligataire profite des interrogations sur la durée des perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz ainsi que sur l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur l'inflation et la politique monétaire mondiale.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 6,8 points de base à 4,4462%, et le deux ans de 7,6 points de base à 3,9644%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans grappille 0,7 point de base à 3,0885%, tandis que le deux ans gagne 1,0 point de base à 2,7303%.

À SUIVRE MARDI 5 MAI :

(Certaines données peuvent accuser ​un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Sophie Louet)