eBay va "étudier soigneusement" l'offre de GameStop, le marché doute

information fournie par Boursorama avec AFP • 04/05/2026 à 18:52

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le conseil d'administration de la plateforme de vente en ligne eBay a indiqué lundi avoir bien reçu l'offre non sollicitée de rachat émanant de la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop, qu'elle va "étudier soigneusement".

De nombreux observateurs doutent de la réalisation de cette transaction, en premier lieu faute de clarté quant à son financement.

La proposition de GameStop, pour moitié en actions et moitié en numéraire, valorise la plateforme de commerce électronique à environ 55,5 milliards de dollars, soit 20% de mieux que ce qu'induisait le cours de clôture de vendredi.

Le conseil "va examiner et étudier soigneusement" le document, a-t-il expliqué dans un communiqué, notamment les garanties financières présentées par GameStop, dont la capitalisation pèse à peine plus qu'un cinquième de celle d'eBay.

L'enseigne bien connue des "gamers" américains et de nombreux boursicoteurs dispose d'environ 9,4 milliards d'actifs mobilisables et d'une lettre de soutien de la société canadienne d'investissement TD Securities pour 20 milliards de dollars de financement.

En y ajoutant la totalité des titres GameStop, le total n'atteindrait qu'environ 40 milliards de dollars à la valorisation actuelle.

"Nous avons la possibilité d'émettre des actions pour que l'opération se fasse", a expliqué le patron de GameStop, Ryan Cohen, sur CNBC.

Aux cours actuels, il faudrait en passer par une augmentation de capital massive, revenant à mettre sur le marché plus d'une fois et demi le nombre de titres déjà en circulation.

Une telle émission reviendrait à diluer de plus de moitié la valeur des actions GameStop aujourd'hui sur le marché.

Signe de la circonspection d'une partie des investisseurs, le titre eBay prenait certes 4,85% vers 16H30 GMT à la Bourse de New York lundi mais restait très loin du prix annoncé par GameStop, à 109,14 dollars contre 125.

Autre indicateur, l'action GameStop ne cédait que 8,31%, soit un effet très inférieur à ce qu'engendrerait l'augmentation de capital qu'envisage Ryan Cohen.

"Nous n'accordons qu'une faible probabilité de succès" à cette acquisition, a écrit l'analyste de Baird Colin Sebastian dans une note.

Ryan Cohen voit dans ce rachat "une grosse opportunité de faire quelque chose de plus grand" d'Ebay, qui est la deuxième plateforme américaine de commerce en ligne, derrière Amazon.