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Amazon ouvre sa logistique aux entreprises et bouscule le secteur
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 19:37

Le géant du commerce en ligne lance une offre destinée aux entreprises tierces, intensifiant la concurrence avec les acteurs historiques du transport comme UPS et FedEx.

Amazon a annoncé le lancement de "Amazon Supply Chain Services", une offre permettant aux entreprises d'utiliser son réseau logistique pour transporter, stocker et livrer leurs marchandises. Cette initiative vise des secteurs variés, du commerce de détail à l'industrie, en couvrant l'ensemble de la chaîne, des matières premières aux produits finis. Elle s'appuie sur une infrastructure déjà largement utilisée par les vendeurs tiers, que le groupe entend désormais monétiser davantage.

Cette annonce a eu un impact immédiat sur les marchés, avec un recul de plus de 9% des actions d'UPS de FedEx et de C.H. Robinson, tandis qu'Amazon progresse d'environ 1%. Le groupe dispose d'atouts majeurs, notamment une flotte de plus de 100 avions cargo, un vaste réseau d'entrepôts et des capacités logistiques étendues, incluant 80 000 remorques et 24 000 conteneurs intermodaux. Amazon cible en particulier le marché interentreprises, jugé plus stable et plus rentable.

Pour les analystes, cette stratégie pourrait transformer la logistique en un véritable produit d'infrastructure, à l'image d'Amazon Web Services dans le cloud. Si l'impact à court terme reste incertain, la menace est considérée comme structurelle pour les acteurs historiques. Des groupes comme Procter & Gamble, 3M et American Eagle figurent déjà parmi les premiers clients, illustrant l'ambition du groupe de s'imposer durablement sur ce marché.

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