Thales va moderniser le centre de contrôle du trafic aérien de l'AAC.
Le pays a connu une croissance importante, avec une augmentation record de 14,8 % des mouvements d'aéronefs en 2024, totalisant 152 813 opérations contre 133 084 en 2022.
Avec cette modernisation du système, le Panama consolide et renforce son leadership régional en tant que Centre de Connexion Aérienne des Amériques.
Les mouvements de vol devraient dépasser 200 000 par an et le trafic passagers dépasser 20 millions dans les années à venir.
Pour soutenir cette croissance, Thales assurera une gestion efficace du trafic aérien dans toute la région d'information aérienne du Panama.
" Ce projet, issu de l'alliance avec Thales et Sofratesa, renforce l'engagement ferme de l'institution envers la sécurité opérationnelle, améliore l'efficacité de la gestion du trafic aérien et favorise la mise en oeuvre de technologies de pointe, en accord avec la croissance du secteur aéronautique et les plus hauts standards internationaux. " a déclaré Capitaine Rafael Bárcenas, directeur général de l'Autorité de l'aviation civile du Panama.
Valeurs associées
|230,3000 EUR
|Euronext Paris
|-0,39%
