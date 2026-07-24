Thales va fournir 12 radars Ground Master 200 Mm/A à la Roumanie

Thales SA TCFP.PA :
* VA FOURNIR DOUZE RADARS GROUND MASTER 200 MM/A
* DANS LE CADRE D'UN ACCORD ENTRE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT ROUMAINE ET LA DGA FRANÇAISE
* LA PREMIÈRE LIVRAISON EST PRÉVUE POUR 2027
* ACCORD DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE FINANCEMENT SAFE DE L'UE, VISANT À RENFORCER LES CAPACITÉS DE DÉFENSE DE L'EUROPE
Texte original nBw7dVLT8a Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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