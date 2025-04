Thales: soutient la défense antimissile de l'OTAN information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 10:01









(CercleFinance.com) - Thales annonce que l'OTAN lui a confié la troisième phase du programme NCOP (NATO Common Operational Picture), soit Image opérationnelle commune de l'OTAN.



Ce programme vise à fournir aux forces de commandement de l'OTAN une vision partagée de la situation opérationnelle interarmées, grâce à une représentation unifiée et en temps réel des informations des théâtres d'opération militaires et des menaces.



Déjà partenaire depuis 2012, Thales intègre désormais des capacités de défense antimissile balistique (BMD) pour faire face à la menace croissante. Le système agrège des données issues de divers systèmes interarmées afin de fournir une vision unifiée des opérations.



'Thales fournira de nouvelles fonctionnalités pour la défense antimissiles', déclare Gérard Herby, vice-président Systèmes de Protection.







Valeurs associées THALES 251,3000 EUR Euronext Paris +2,53%