Une semaine en Bourse : le recap du 28 avril au 2 mai

Lundi 28 avril

CAC 40 : +0,5% à 7.573,76 points et 3,7 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a fini dans le vert lundi, en l'absence de nouvelles sur le front de la guerre commerciale. Toutefois, la fébrilité reste élevée. Côté obligataire, l'emprunt à dix ans français a atteint 3,23%, contre 3,19% la veille en clôture. Les investisseurs se préparent par ailleurs à digérer une nouvelle salve de résultats d'entreprises sur la semaine.

De son côté Wall Street a terminé sans direction claire. Le Dow Jones a gagné 0,28%, l'indice Nasdaq a perdu 0,10% et l'indice élargi S&P 500 a grappillé 0,06%. Environ un tiers des entreprises listées sur le S&P 500 doivent partager leurs résultats avant vendredi. Quatre des "Sept Magnifiques", le surnom donné aux grandes valeurs américaines du secteur technologique, font aussi partie de cette salve. Les résultats de Meta et Microsoft sont attendus mercredi, et ceux d'Amazon et Apple jeudi.

Valeur en vue

Valneva a lourdement chuté alors que la Haute Autorité de Santé (HAS) française a mis à jour sa recommandation concernant l'utilisation de son vaccin Ixchiq, suite à une notification d'effets indésirables graves chez des personnes âgées présentant des comorbidités. Ces trois cas d'effets secondaires ayant entraîné une hospitalisation, dont un décès, ont été observés sur des personnes de plus de 80 ans, lors de la campagne de vaccination contre le chikungunya en cours à La Réunion et à Mayotte. Si le lien de causalité n'a pas été définitivement établi, les autorités sanitaires françaises ont décidé, le 25 avril, de suspendre l'utilisation d'Ixchiq chez les personnes âgées de 65 ans et plus, dans l'attente d'un complément d'informations. La HAS maintient néanmoins sa recommandation actuelle pour les personnes âgées de 18 à 64 ans dans le cadre de la campagne vaccinale en cours. À ce jour, Valneva a fourni 40.000 doses d'Ixchiq à La Réunion.

Mardi 29 avril

CAC 40 : -0,24% à 7.555,87 points et 4,1 milliards d'euros échangés

La séance

La Bourse de Paris a terminé en léger recul mercredi, digérant une série de résultats d'entreprises. Les investisseurs restent attentifs aux dernières informations à propos des négociations sur les hausses de droit de douane entre les Etats-Unis et les autres pays, Chine en tête. Côté obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt à dix ans français a atteint 3,21%, contre 3,24% la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, a fini la séance à 2,50%.

Les marchés américains finissent dans le vert, aidés par un assouplissement des surtaxes douanières sur le secteur automobile américain : le Dow Jones a gagné 0,75%, l'indice Nasdaq a progressé de 0,55% et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,58%.

Côté indicateurs, la place new-yorkaise a semblé faire fi d'un baromètre du Conference Board évaluant la confiance des consommateurs américains. Cette dernière a continué de dégringoler, tombant à "un niveau pas atteint depuis le début de la pandémie de Covid", a relevé l'économiste du Conference Board, Stephanie Guichard, citée dans un communiqué.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts d'Etat américains à dix ans s'est encore détendu, à 4,17%, contre 4,20% lundi en clôture.

Valeur en vue

Capgemini a signé une bonne séance après avoir fait état d'une baisse de 0,4% de son chiffre d'affaires à taux de change constants au premier trimestre, un recul moins important que prévu par le groupe et les analystes grâce aux régions Amérique du Nord et Royaume-Uni et Irlande. Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe français a enregistré un chiffre d'affaires de 5,55 milliards d'euros après 5,53 milliards d'euros l'année précédente et au-dessus des attentes des analystes de Stifel et JPMorgan qui tablaient sur 5,51 milliards d'euros. Comme annoncé en février, le groupe vise une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants comprise entre -2% et +2% en 2025, une marge opérationnelle comprise entre 13,3 et 13,5% et une génération de cash-flow organique d'environ 1,9 milliard.

Mercredi 23 avril

CAC 40 : +0,5% à 7.593,87 points et 6,2 milliards d'euros

La séance

La Bourse de Paris a avancé à l'issue d'une séance marquée par la publication du produit intérieur brut (PIB) américain au premier trimestre, en repli, et de celui de la zone euro pour la même période, en hausse. En rythme annualisé, mesure privilégiée par les États-Unis, le PIB américain s'est contracté de 0,3%, selon les données publiées par le ministère du Commerce. C'est nettement inférieur aux attentes de la majorité des analystes qui prévoyaient au contraire une légère progression de 0,4% sur la période.

"La baisse du PIB au premier trimestre reflète en premier lieu une hausse des importations, qui se soustraient au calcul du PIB, ainsi qu'une baisse des dépenses de l'Etat fédéral", a précisé le ministère dans un communiqué.

Le bond des achats à l'étranger résulte selon les experts de la volonté des entreprises de prendre de vitesse l'imposition de nouveaux droits de douane afin de profiter des conditions douanières antérieures au remodelage au forceps de l'économie initié par le président Donald Trump.

En zone euro, le PIB de la région a progressé de 0,4% au premier trimestre par rapport aux trois mois précédents, une performance meilleure que prévu après l'incertitude créée par les droits de douane de Donald Trump, selon les données d'Eurostat.

Malgré les chiffres du PIB, les marchés américains ont plutot fait preuve de résilience. L'indice Dow Jones a gagné 0,35%, à 40.669,36 points, le S&P 500, plus large, a pris 0,15%, à 5.569,06 points et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,09% à 17.446,34 points. Le S&P 500 et le Dow Jones, qui ont connu respectivement un plus bas de 2,3% et de 1,9% au cours de la séance, ont basculé dans le vert juste avant le gong. Il s'agit pour le S&P 500 d'une septième journée consécutive de hausse. Sur l'ensemble du mois, seul le Nasdaq enregistre de légers gains, le rebond constaté dernièrement à Wall Street n'ayant pas effacé les secousses de début avril.

Valeur en vue

Des résultats appréciés pour Viridien L'ancien CGG a publié un cash-flow net de -20 millions de dollars au titre du premier trimestre 2025, contre 30 millions un an auparavant, mais un Ebitda ajusté en hausse de 35% à 143 millions, pour un chiffre d'affaires en croissance de 10%, à 301 millions. Le chiffre d'affaires du groupe a été porté par le dynamisme de Geoscience (+25%) et les succès commerciaux d'Earth Data (+7%), alors que la base de comparaison de Sensing & Monitoring (-2%) est revenue à un niveau plus normalisé. En supposant des fluctuations modérées du marché pétrolier, Viridien prévoit d'atteindre son objectif de génération de cash-flow net d'environ 100 millions de dollars pour l'année en cours et de poursuivre sa trajectoire de désendettement.

Jeudi 1er mai

CAC 40 : -

La séance

Alors que le marché français était fermé pour le 1er mai, la Bourse de New York a terminé en hausse, poussée par les résultats meilleurs qu'attendu de deux géants du secteur technologique américain, Meta et Microsoft , qui ont entraîné dans leur sillage d'autres grandes capitalisations. Le Dow Jones a gagné 0,21%, l'indice Nasdaq a progressé de 1,52% et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,63%. Meta et Microsoft ont ainsi emporté avec eux une partie du marché, dont d'autres capitalisations géantes comme Nvidia (+2,47%) ou Amazon (+3,13% à la clôture). En revanche, Amazon plongeait dans les échanges électronique d'après Bourse (-4,39%). Le groupe a publié après la fermeture des résultats meilleurs qu'attendu, soutenus par le dynamisme de l'informatique à distance (cloud) et de l'intelligence artificielle (IA), mais a communiqué des prévisions inférieures aux projections du marché. Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts d'Etat américains à dix ans s'est tendu, à 4,21%, contre 4,16% mercredi en clôture. Au tableau des valeurs, le fabricant de puces Qualcomm a plongé (-8,92%). Malgré des résultats globalement meilleurs qu'attendu, les investisseurs n'ont pas apprécié les prévisions prudentes du groupe. La chaîne de restauration rapide McDonald's a reculé (-1,88%) après avoir annoncé jeudi un nouveau recul de ses résultats pour le premier trimestre, face à un chiffre d'affaires à la peine sur le marché américain.

Valeur en vue

Microsoft progressé de plus de 7% après la publication de son chiffres d'affaires du premier trimestre. Sur la période, celui-ci est ressorti à 70,1 milliards de dollars, en hausse de 13%, battant les attentes qui ressortaient à 68,42 milliards selon des données LSEG. Il a fait état d'un bénéfice trimestriel de 3,46 dollars par action, au-dessus des attentes du consensus, à 3,22 dollars par action. De quoi apaiser les préoccupations à l'égard d'un potentiel ralentissement de la demande pour l'IA, alors que certains analystes ont dit penser que l'annulation de certains contrats de "data centers" de Microsoft indiquait un excédent de capacité. Les investisseurs s'inquiètent également des répercussions des vastes droits de douane décidés par l'administration du président américain Donald Trump, qui ont poussé des entreprises à revoir leurs dépenses à la baisse. Microsoft a rapporté que le chiffre d'affaires de la plateforme Azure a progressé de 33% sur la période janvier-mars, contre un consensus de +29,7% selon des données Visible Alpha. L'IA a contribué de 16 points de pourcentage à cette croissance, contre 13 points au trimestre précédent. Pour l'ensemble de la division "cloud" de Microsoft, qui comprend Azure, le chiffre d'affaires sur la période janvier-mars s'est établi à 26,8 milliards de dollars, contre un consensus de 26,17 milliards de dollars.

Vendredi 2 mai

CAC 40 : -

La séance

Les principales Bourses européennes progressent en début de séance vendredi, portées par l'enthousiasme global quant à la possibilité d'une désescalade dans la guerre douanière qui oppose Washington à Pékin.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 1,31% à 7.693,28 points vers 07h10 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,28% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,79%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 1,17%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,93% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,89%.

Le ministère du Commerce chinois a déclaré être en train "d'évaluer" une proposition de Washington en vue d'organiser des pourparlers au sujet des surtaxes de 145% imposées à Pékin par le président américain Donald Trump.

Valeur en vue

Schneider Electric reprend de l'énergie. Mardi, le titre a connu une grosse baisse de tension dans la foulée de sa publication trimestrielle. Le chiffre d'affaires avait certes progressé de 8,4% à 9,3 milliards d'euros grâce à la branche "systèmes" qui a profité de la dynamique du marché des centres de données, précise Schneider Electric, mais ces ventes sont inférieures aux prévisions des analystes. Le groupe s'est dit confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs malgré le contexte d'incertitude macroéconomique et géopolitique de ces derniers mois. Schneider Electric a toutefois "abaissé sa fourchette de marge cible de 50 points de base en raison des effets de change", note Deutsche Bank, qui réduit par ailleurs ses estimations de bénéfice par action pour les trois prochaines années.

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP, Cercle Finance et AOF