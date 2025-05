Catana sur Euronext Growth le 6 mai

(AOF) - La société qui conçoit, construit et commercialise des navires de plaisance a annoncé que le transfert de ses actions du marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment C) vers le marché Euronext Growth Paris sera effectif le 6 mai à l’ouverture. Avec cette opération, le titre Catana Group sera sur un marché plus adapté à sa taille et à l’activité de la société. Quant à la société, elle profitera de contraintes réglementaires et administratives allégées et de coûts de gestion moins élevés.

