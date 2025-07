Thales: souhaite acquérir 100 % de TRS AMDC2 auprès de RTX information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 09:30









(Zonebourse.com) - Thales annonce avoir signé un Memorandum of Understanding (MoU) avec RTX en vue d'acquérir la totalité des parts de Thales Raytheon Systems Air and Missile Defense Command And Control SAS (TRS AMDC2), co-entreprise française actuellement détenue à parts égales par des entités de Thales et RTX.





TRS AMDC2 est dédiée depuis plus de vingt ans au développement du système de commandement et de contrôle de l'espace aérien de l'OTAN, Air Command and Control System (ACCS), destiné aux nations et à la structure de commandement de l'OTAN.





Dans le cadre de ce projet de reprise, les organisations représentatives du personnel seront consultées.



La finalisation du projet d'acquisition est anticipée avant la fin de l'année 2025, après l'approbation des autorités antitrust et l'obtention des autorisations réglementaires usuelles.









Valeurs associées THALES 247,0000 EUR Euronext Paris -0,40%