Thales: signe un contrat pour des satellites de l'ESA

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space signe un contrat pour développer deux instruments radar qui équiperont le tandem de satellites d'observation de la Terre de la mission Harmony, la 10ème du programme Earth Explorer de l'Agence spatiale européenne (ESA). Le lancement à bord de Vega-C est prévu d'ici 2029.



Thales Alenia Space dirigera un consortium industriel européen pluridisciplinaire chargé de concevoir, développer et valider les instruments SAR en bande C, et sera également responsable de l'électronique numérique en bande C et des tuiles d'antenne qui équiperont les deux satellites Harmony.



'Avec les données de la mission Copernicus Sentinel-1, dont Thales Alenia Space est le maître d'oeuvre, la constellation de deux satellites Harmony fournira une multitude de nouvelles informations sur nos océans, nos glaces, nos tremblements de terre et nos volcans, qui apporteront des contributions significatives à la recherche climatique et à la surveillance des risques' indique le groupe.





